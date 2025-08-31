augusztus 31., vasárnap

NB II

1 órája

Küzdelmes meccsen óriási győzelem, éllovas a Csákvár

Az Aqvital FC Csákvár küzdelmes mérkőzésen 1-0-ra megnyerte az FC Ajka elleni rangadót a labdarúgó NB II 6. fordulójában.

Kelemen Kornél
Küzdelmes meccsen óriási győzelem, éllovas a Csákvár

A nagy küzdelem csákvári győzelmet hozott az Ajka (zöldben) ellen

Fotó: Kricskovics Antal

Az Aqvital FC Csákvár a Budapest Honvéd elleni 3-1-es idegenbeli vereséget követően az FC Ajkát fogadta hazai környezetben. Tóth Balázs fiaira nem várt könnyű feladat, azonban az is ott lebeghetett a szemük előtt, hogy egy győzelemmel akár holtversenyben az élre is feljöhetnek.

A találkozó kisebb helyzetekkel indult, leginkább a mezőnyben zajlott a játék, a hetedik percben azonban Dencinger Norbert labdaszerzése után Szabó Bence elrobogott a job szélen, majd Bányai Péter tíz méterről centikkel a bal sarok mellé lőtt. Nem kellett sokat várni az első vendég lehetőségre sem, Doncsecz Levente a 14. percben próbálkozott, de Lehoczki Bendegúz bravúrral védett. Öt perc múlva már Magyar Zsolt került ziccerbe, de 13 méterről leadott lövése egy védőt érintve kicsorgott a pályáról a jobb kapufa tövénél. Nem volt aztán szerencséje Bányainak sem, aki tíz méterről ballal megcélozta a hosszú felsőt, azonban a labda a felső lécen csattant. Tíz perccel az első játékrész rendes játékidejének vége előtt Kirchner Krisztián fejesére kellett leérnie Lehoczkinak, a fiatal kapus ismét bravúrral védett.

A fordulás után ismét Lehoczki Bendegúz percei következtek, az 54. percben Csizmadia Zoltán 11 méterről leadott lövését bravúrral védte az ifjú tehetség. A 60. percben aztán mindenki egyszerre lett riadt a kispadon, a pályán és a nézőtéren is, hiszen egy ártatlannak tűnő szituáció után Lehoczki lent maradt a földön, de végül folytatni tudta. Ezután itt is ott is voltak lehetőségek, az első nagyobb esélyre azonban a 83. percig kellett várni. Mondovics Kevin jobbról tekert középre egy szabadrúgást, Bányai Péter a rövid sarokva érkezve üresen, mesteri mozdulattal a bal felső sarokba fejelt, 1-0. A támadó végül ezzel a találattal be is állította a végeredményt, hiába próbálkozott az Ajka, de az egyenlítés nem jött össze.

Mivel a Kecskeméti TE-Budapest Honvéd összecsapást a rossz időjárás miatt félbeszakították, az Aqvital FC Csákvár ezzel jelenleg holtversenyben éllovas az NB II-ben. A Fejér vármegyei együttesnek akárcsak a Mezőkövesdnek hat mérkőzésen 13 pontja van.

Az Aqvital FC Csákvár számára legközelebb szeptember 13-án lesz feladat, akkor a MOL Magyar Kupában a Gyirmót otthonába látogat az együttes.

Labdarúgó NB II, 6. forduló

Aqvital FC Csákvár–FC Ajka 1-0 (0-0)

