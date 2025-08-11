4 órája
A cecei dinnyeföldről az Európa-bajnoki és világbajnoki címig – videóval
Kovács-Seres Hunor túl van az utolsó ifi évén, innentől kezdve már a felnőttek mezőnyében versenyez. Most nála jártunk, hogy az eddigi karrierjéről, céljairól, és szülőföldjéől, Cecéről beszélgessünk vele.
A Dunaújvárosi KSE úszója, Kovács-Seres Hunor három évesen kezdett úszni, majd országos bajnoki címet is szerzett, még mielőtt a nyílt vízi úszásba belevágott volna. Ezután szerzett ifi Európa-bajnoki és világbajnoki címet, már ott volt a fukuokai vizes világbajnokságon 2023-ban, idén pedig Szingapúrban is tartalékként szerepelt már olyan klasszisok mellett, mint Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid. A sport mellett a munkát is korán megismerte, hiszen szüleinek segítkezett a Cecei dinnyeföldjükön.
Sokáig a cecei dinnyeföldeken és a medencében is megtalálták
A cecei dinnyés fiút most otthonában látogattuk meg, ahol származása mellett az is szóba került mi motiválja az életben.
A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.