Interjú

4 órája

A cecei dinnyeföldről az Európa-bajnoki és világbajnoki címig – videóval

Kovács-Seres Hunor túl van az utolsó ifi évén, innentől kezdve már a felnőttek mezőnyében versenyez. Most nála jártunk, hogy az eddigi karrierjéről, céljairól, és szülőföldjéől, Cecéről beszélgessünk vele.

Feol.hu

A Dunaújvárosi KSE úszója, Kovács-Seres Hunor három évesen kezdett úszni, majd országos bajnoki címet is szerzett, még mielőtt a nyílt vízi úszásba belevágott volna. Ezután szerzett ifi Európa-bajnoki és világbajnoki címet, már ott volt a fukuokai vizes világbajnokságon 2023-ban, idén pedig Szingapúrban is tartalékként szerepelt már olyan klasszisok mellett, mint Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid. A sport mellett a munkát is korán megismerte, hiszen szüleinek segítkezett a Cecei dinnyeföldjükön. 

Az úszómedence mellett a cecei dinnyeföldeken töltötte a nyári szüneteket
Kovács-Seres Hunor az úszómedence mellett a cecei dinnyeföldeken töltötte a nyári szüneteket
Forrás: Kovács-Seres Hunor / Facebook

Sokáig a cecei dinnyeföldeken és a medencében is megtalálták

 A cecei dinnyés fiút most otthonában látogattuk meg, ahol származása mellett az is szóba került mi motiválja az életben. 

A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.

 

 

