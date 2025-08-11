A cecei dinnyeföldről az Európa-bajnoki és világbajnoki címig – videóval

A Dunaújvárosi KSE úszója, Kovács-Seres Hunor három évesen kezdett úszni, majd országos bajnoki címet is szerzett, még mielőtt a nyílt vízi úszásba belevágott volna. Ezután szerzett ifi Európa-bajnoki és világbajnoki címet, már ott volt a fukuokai vizes világbajnokságon 2023-ban, idén pedig Szingapúrban is tartalékként szerepelt már olyan klasszisok mellett, mint Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid. A sport mellett a munkát is korán megismerte, hiszen szüleinek segítkezett a Cecei dinnyeföldjükön.

Kovács-Seres Hunor az úszómedence mellett a cecei dinnyeföldeken töltötte a nyári szüneteket

Forrás: Kovács-Seres Hunor / Facebook

Sokáig a cecei dinnyeföldeken és a medencében is megtalálták

A cecei dinnyés fiút most otthonában látogattuk meg, ahol származása mellett az is szóba került mi motiválja az életben.

A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.