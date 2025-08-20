Brutális melegben kellett játszani a Köfémben

Aki valamikor is járt az évek során, nyáron a Köfém Sportcsarnokban azzal szembesülhetett, hogy a hőmérő higanyszála általában nem kúszik 35 alá. A létesítményben légkondicionáló berendezés nincs, van ugyan néhány nagyobb teljesítményű ventilátor, amelyek keverik a levegőt, ám ettől nem lesz komfortosabb az ott tartózkodóknak, akik legtöbbször a legyezőket hívták „segítségül”, bár ezek csupán néhány pillanatra oldották a forróságot.

Nem történt ez másként a Caring International Cup során sem, ráadásul a csarnokon kívül is bedurrant a kánikula, a szabadban 36-37 fokot mérhettünk, ám most bent még melegebbet, 40 fok feletti hőmérsékletet jeleztek a mérésre hivatott eszközök.

A rendező Alba Fehérvár KC számára ez a tény korántsem volt kellemes, hiszen rangos eseménynek adtak otthont, ám sokak szerint ez embertelen körülményekkel párosult. A pályán sokszor szédelegtek a játékosok, többen rosszul lettek, és ez azért – bár a lelátón nem látszott – jelentősen befolyásolta a teljesítményüket is. Így aztán egyáltalán nem lehetett azon csodálkozni, hogy egyes mérkőzések a rendezők döntése alapján nem is kerültek megrendezésre. Rengeteg néző és szurkoló jelezte, hogy a lelátón elviselhetetlen a hőmérséklet, több szülő pedig - egyébként teljesen jogosan - nem engedte pályára lépni gyermekét.

A Magyar Kézilabda Szövetség képzőközponti rangra emelte a fehérvári kézilabda műhelyt, elismerve az itt folyó szakmai munkát, ami azzal is jár, hogy évente több alkalommal kötelezően kell tornát és úgynevezett képzési napokat tartani az egyesületnek. Ennek eleget is tettek a rendezők, hiszen 15 csapat, közel kétszáz kézise lépett pályára.

Évek óta problémát okoz azonban nyári felkészülési programot szervezni a Köfém Sportcsarnokban - ugyanis, ha egy, a múlt héten tapasztalt hasonló hőhullám idejére esik a rendezvény, akkor elviselhetetlenül katlanná válik a csarnok.

- A szövetségi ellenőrnél több csapat panasszal élt a körülmények miatt, szerencsére azonban komolyabb egészségügyi probléma nem merült fel, ami egyértelműen a csapatok sportolóinak, edzőinek a hozzáállásán, kitartásán múlt. – tájékoztattak a klub illetékesei.