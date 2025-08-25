augusztus 25., hétfő

NB II

1 órája

Boér Gábor: Oldanunk kellett a feszültséget (videó)

Címkék#Boér Gábor#Videoton#NB II#Békéscsaba

A Videoton FC Fehérvár a Békéscsaba ellen megszerezte első győzelmét a szezonban. A lefújást köveőten Boér Gábor értékelte csapata első győzelmét.

Feol.hu

Ahogy arról beszámoltunk, a Videoton 2-0-ra legyőzte a Békéscsabát az NB II ötödik fordulójában. A találkozó után Boér Gábor és Csató Sándor is értékelte a látottakat. 

A szurkolók nagy örömére Boér Gábor legénysége megszerezte az első győzelmét
A szurkolók nagy örömére Boér Gábor legénysége megszerezte az első győzelmét
Fotó: Fehér Gábor

Boér Gábor: A vereség a futball része

A székesfehérváriak nyáron kinevezett vezetőedzője elárulta, azzal lehet önbizalmat adni egy játékosnak, ha nyer a csapat. A teljes értékelés az alábbi videóban tekinthető meg. 

 

