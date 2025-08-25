NB II
53 perce
Boér Gábor: Oldanunk kellett a feszültséget (videó)
A Videoton FC Fehérvár a Békéscsaba ellen megszerezte első győzelmét a szezonban. A lefújást köveőten Boér Gábor értékelte csapata első győzelmét.
Ahogy arról beszámoltunk, a Videoton 2-0-ra legyőzte a Békéscsabát az NB II ötödik fordulójában. A találkozó után Boér Gábor és Csató Sándor is értékelte a látottakat.
Boér Gábor: A vereség a futball része
A székesfehérváriak nyáron kinevezett vezetőedzője elárulta, azzal lehet önbizalmat adni egy játékosnak, ha nyer a csapat. A teljes értékelés az alábbi videóban tekinthető meg.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre