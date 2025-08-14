Biztos óvári győzelem

Alba Fehérvár KC – Motherson Mosonmagyaróvári KC 25-32 (15-19)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Altmár Kristóf, Horváth Márton.

Alba Fehérvár KC: Hadfi – Szabó-Májer 5, Sulyok, Moreno, Lazic 7 (3), Szmbatjan 3, Takó 3. Csere: Aaalla (kapus), Pavlovic 4, Hajdú 1, Papp D., Zentai 2. Vezetőedző: Szuzanna Lazovics.

Motherson Mosonmagyaróvári KC: Halter - Molnár D. 1, Quist 7, Tóth G. 5, Tyiskov-Helembai, Tóth E. 6 (1), Kazai 6. Csere: Arenhart (kapus), Tatar, Wolfs, Dzaferovic 1, Kukely 2, Falusi-Udvardi 3, Eghianruwa 1 (1). Vezetőedző: Dragan Adzic.

Kiállítások: 8, ill. 14 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 2/2

Korán indult a nap a csarnokban, hiszen a felnőttek megmérettetése mellett több korosztály – U16, U18 – számára is lehetőséget adtak a szervezők, hogy a bajnoki küzdelmekre felkészüljenek.

Délután aztán már, amikor a külső és a benti hőmérséklet is csúcsokat kezdett dönteni került sor a magyar csapatok rangadójára. A Motherson Mosonmagyaróvári KC-val játszotta a Fehérvár nyáron az első felkészülési mérkőzését idegenben, és ez egyáltalán nem véletlen, ugyanis az óváriak vezetőedzője, Dragan Adzic Szuzanna Lazovics korábbi mentora volt. Nagyon komoly szakmai kapcsolatról beszélhetünk a két szakember között, többek között ez is indokolta, hogy velük találkoztak, és a tornára is meghívták őket.

A mosoniak alaposan megerősödtek a tavalyi keretükhöz képest, így a brazil világbajnok kapus, Barbara Arenhart, a két montenegrói válogatott Katarina Dzaferovic, valamint Adrijana Tatar, mellett a két korábbi váci, a 78-szoros válogatott Háfra Noémi és a 20-szoros válogatott Tyiskov-Helembai Fanny is hozzájuk szerződött. Rajtuk kívül régi ismerősként tért vissza Fehérvárra Kazai Anita, aki 2013 és 2017 között erősítette az Albát. Ezen felül már májusban jelentette be a klub az olasz balátlövő Bevelyn Eghianruwa, és a német Laetitia Quist érkezését. A vendégek legutóbb kedden léptek pályára a hétszeres BL győztes Győri Audi ETO KC otthonban, ahol 36-18-as vereséggel zártak, ezt megelőzően pedig a Moyra Budaörs ellen nyertek 35-24-re.

A második idényét kezdi a házigazdáknál a portugál balátlövő, Débora Moreno, és bizakodóan várta az ujjászervezett csapat első hazai bemutatkozását.

- Izgalmas visszatérni a Köfémbe, mivel ez az első hazai felkészülési mérkőzésünk, mindig különleges érzés a szurkolóink előtt játszani. Ez a meccs egy olyan csapat ellen, mint a Mosonmagyaróvár, lehetőséget kínál nekünk arra, hogy felmérjük, hol tartunk a szezon ezen szakaszában. Remélem, hogy már láthatók lesznek jó megoldások, amelyek előre vetítik a bajnoki formánkat.

Még fél perc sem telt el, amikor előnyhöz jutott az MKC Letitia Quist révén, ám ezt aránylag gyorsan kiegyenlítette Emilija Lazic. Majd Szabó-Májer Krisztina is feliratkozott a gólszerzők közé, és a folytatás jobbára kiegyenlített játékot hozott. Morenora ketten „vigyáztak” beállóban, így alaposan meg kellett küzdenie minden egyes labdáért. Az Albából Lazic zsinórban három hétméterest értékesített, és ezzel lett 5-5 a 9. percben. Quistet viszont a fehérváriak tudták nehezen tartani, az átlövő szintén háromszor volt eredményes az első tíz percben. A 13. percben ragadta magához a vezetést hosszú idő után az AFKC Tamara Szmbatjan találatával – igaz mindössze fél percre, mert Tóth Eszter távoli bombája talált utat Hadfi Gréta kapujába, 8-8. Keményen és agresszívan védekezett a mosoni gárda, egyáltalán nem volt könnyű feltörni védelmüket. Lazicot azonban mindez nem nagyon izgatta, és a félidő második felére már hat gólnál járt. Bár egységgel is vezetett a Fehérvár a vendégek két hibájukat kihasználva, szinte pillanatok alatt egalizáltak Quist és Kazai jóvoltából. Sőt, a megállíthatatlannak tűnő Quist újabb gólja a fordítást is meghozta számukra, 13-14. Ez a fór a későbbiekben több eredménytelen Albás akciót követően háromra, és négyre hízott a szünetre.