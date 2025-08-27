3 órája
Ekkor lesz Bajnokok Ligája-mérkőzés Székesfehérváron
Európa legjobbjai látogathatnak Székesfehérvárra az ősszel. A MÁV Előre Foxconn története során először szerepelhet a Bajnokok Ligája-selejtezőjében.
A MÁV Előre Foxconn férfi röplabda csapata nyerte a 2024-2025-ös Extraliga küzdelmeit, amivel jogot szerzett arra, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhasson.
Nem akárhol játszanak Bajnokok Ligája mérkőzést
A MÁV Előre az elmúlt években Tatabányán játszotta a nemzetközi mérkőzéseit, azonban idén már Székesfehérváron léphet pályára, ugyanis a MET Aréna ad otthont a csapat BL meccseinek – árulta el az MTI érdeklődésére a klub.
A selejtező első körében a spanyol Guaguas Las Palmas lesz a regnáló magyar bajnok ellenfele. A párharcot hazai környezetben kezdi a MÁV Előre október 28-án 18 órától, a visszavágóra két nappal később magyar idő szerint 20 órás kezdéssel kerül sor. Továbbjutás esetén görög vagy bosnyák ellenfél vár Omar Pelillo legénységére. A vesztes a CEV Kupában folytathatja. A húszcsapatos főtáblára jutáshoz három kört kellene sikerrel venniük a székesfehérváriaknak.