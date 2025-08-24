augusztus 24., vasárnap

Hatból kettő lépett tovább

1 órája

Az Iváncsa KSE és a Móri SE zárt győzelemmel

Címkék#Sárbogárd SE#Bicskei TC#Fejér Vármegye I

A MOL Magyar Kupa 2. fordulójában vármegyénk csapatainak többsége nem tudta átlépni saját árnyékát, és búcsúzni kényszerült. Meglepetésre alacsonyabb osztályú ellenfél parancsolt megálljt a Dunaújváros FC gárdájának, míg NB III-as csapatok győzték le a Lajoskomárom, és a Sárbogárd SE együtteseit. A Bicskei TC pedig csoportbéli riválisától kapott ki hazai pályán.

Káldor András
Az Iváncsa KSE és a Móri SE zárt győzelemmel

A Sárbogárd (fekete) nem tudta eltüntetni az osztály különbséget, továbbjutott az NB III-as Dombóvár

Fotó: Kricskovics Antal / FMH

Lajoskomárom (Fejér Vármegyei I. osztály) – PTE-PEAC (NB III. Dél-Nyugati csoport) 1–3 (1–1)

Vezette: Takács Ákos.

Lajoskomárom: Berta – Szontagh, Juhász M., Csörgei, Pécseli - Hajdinger (Szulimán), Gergye (Makai), Dudar E. (Németh Á.), Kövecses (Simon Gy.) - Nyikos (Czéhmeiszter), Szalai K. Szakmai vezető: Dopuda Igor.

PTE-PEAC: Varga S. – Nimmerfroh (Varga B.), Bozóki, Czimmerman (Encz), Kaszás B.  – Győri (Weisz), Lengyel – Kaszás (Hawkins), Orlovics (Pressing), Schuszter – Major. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Gól: Pécseli (12.), Major P. (38.), Pressing (47.), Lengyel (57.).

A Lajoskomáromban megrendezésre kerülő Falunap egyik központi eseménye volt a találkozó, melynek a 12. percben megszerezték a vezetést a házigazdák Pécseli Szilárd révén, 1-0. Ez azonban nem zavarta meg harmadosztályú ellenfelüket, akik a folytatásban a maguk javára billentették a mérleg nyelvét. Előbb a 38. percben egyenlített Major Péter, majd a szünetet követően Pressing Máté, valamint büntetőből Lengyel Szabolcs is betalált, így az egyetemiek örülhettek az összecsapás lefújása után.
Kelen SC (BLSZ I. osztály) – Dunaújváros FC (NB III. Dél-Nyugati csoport) 1–0 (0–0)

Vezette: Sipos Katalin.

Kelen SC: Czerula – Amir (Miskolczi), Balajthy, Benkő (Vágvölgyi), Kurcz - Adi (Sperka), Meszlényi, Hughes (Kühl), Orlai - Vincze, Elek. Vezetőedző: Simon Ákos.

Dunaújváros FC: Sári – Molnár B. (Joó), Hegedűs K., Tapiska, Kiss B. - Dorogi, Vagyóczki D., Sárosi (Székely), Gránicz (Molnár T.) - Gál B. (Tóth Á.), Fehér (Pintér M.). Vezetőedző: Gróf András.

Gól: Amir (52.).

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, melyben jobbára a mezőnyben birkóztak a csapatok, igazán komoly helyzet nélkül. A DFC nem nagyon talált a fogást ellenfelén, míg a házigazdák szögletekből és szabadrúgásból próbáltak veszélyeztetni. A szünet után előbb Gránicz Patriknak lett volna sansza, hogy bevegye a kaput, ám az 51. percben egy kontra után Amir volt eredményes, 1-0. A bekapott gól után Tóth Ákos, majd Hegedűs Kelemen lábában is ott volt az egyenlítő találat, de előbb a kapus, majd egy védő tisztázott. A nyomasztó DFC fölény dacára kimaradtak a helyzetek, s meglepetésre a fővárosi gárda lépett tovább.

Sárbogárd SE-Dombóvári FC MOL Magyar Kupa

Fotók: Fehér Gábor / FMH

Bőny SE (Győr - Moson-Sopron Vármegye II. osztály) – Móri SE 2–4 (Fejér Vármegye I.)
(1–2)

Vezette: Pázsi Máté Imre.

Bőny SE: Novák – Pataki (Kálóczi Á.), Varga L., Bognár B. (Schultz), Füredi - Mógor, Kreicz (Zobák), Sebők, Forgó (Virág) - Kelemen (Kálóczi I.), Szabó P. Vezetőedző: Zobák Csaba.

Móri SE: Zámbó – Végvári, Rózsa, Kocsis G., Kocsis D. (Tetzl) - Hajdu (Szekeres), Varga B., Sötét, Mészáros B. (Loi) - Lehota V. (Szabó K.), Lehota R. (Paulik). Vezetőedző: Tar Bálint.

Gól: Szabó P. (25.), Mógor (68.), ill. Végvári (27.), Kocsis D. (38.), Rózsa (47.), Hajdu (53.).
Iváncsa KSE (NB III. Dél-Nyugati csoport) – Pénzügyőr SE (NB III. Dél-Nyugati csoport) 2–1 (1–1)

Vezette: Büki Gábor.

Iváncsa KSE: Varga Á. – Abért, Ivády (Kasza), Szilvási, Kovács S. (Bakó) - Kovács D. (László), Kiatipisz, Aradi (Tóth O.), Budai - Madarász, Lőrinc (Ecsődi). Vezetőedző: Tóth András.

Pénzügyőr SE: Dulka – Szücs, Stoiacovici (Melovics), Szabó L., Soós (Molnár Márton) - Barati (Molnár Milán), Labát, Tóth K., Simon A. (Földi) - Petry (Csoma-László), Porkoláb. Vezetőedző: Máté Roland.

Gól: Kovács S. (16.), Aradi (69.), ill. Simon A. (31.).
Sárbogárd SE (Fejér Vármegye I. osztály) – Dombóvári FC (NB III. Dél-Nyugati csoport) 1–6 (0–2)

Vezette: Holczbauer Flórián.

Sárbogárd SE: Nyári – Tölgyesi, Fehér (Vagyóczki P.), Szalai Á. (Varga Z.), Bencze (Csőgör) – Klémán M. (Horváth A.), Horváth Á., Ferenczy, Rodenbücher - Rezicska (Zvezdovics), Farkas G. Vezetőedző: Lesnyik Gábor.

Dombóvári FC: Nagy Sz. – Sárosi, Kis-Fónai, Varga B., Hetesi (Félegyházi) – Lódri (Pintér M.), Reizinger D. – Sebestyén (Gulyás), Horváth Á. (Mayer M.), Párkányi – Bunevácz (Kilin). Vezetőedző: Horváth Zoltán.

Gól: Rodenbücher (63.), ill. Horváth Á. (27.), Varga B. (42.), Reizinger D. (53.), Sebestyén (75.), Tölgyesi (78., öngól), Mayer M. (87.).

A 16. percben Bencze János remekül indította Rodenbücher Tibort, aki a védők közül kilépve néhány centivel lőtt a kapufa mellé. A 27. percben a hazai védelem hibáját kihasználva Horváth Árpád talált be, 0-1. A 30. percben Nagy Szilveszter szabálytalanságáért megítélt büntető lehetőség lett volna az egalizálásra, de ez kimaradt. A 42. percben egy dombóvári szabadrúgást követő fejest Nyári Bence még hárította, de a kipattanót Varga Bence bevágta, 0-2. Az 53. percben egy szép támadás végén Reizinger Dániel volt eredményes, 0-3. A 63. percben Horváth Ádám indítását Zvezdovics Bence remekül készítette Rodenbücher elé, aki nem hibázott, 1-3. A 73. percben Farkas Gábor lövése a kapufáról kifelé pattant. A 75. percben kontráztak a vendégek, ebből pedig Sebestyén Bálint szerzett gólt, 1-4.  A 78. percben egy lövésbe beleért Tölgyesi Péter, és róla pattant be a labda, 1-5. Majd a 87. percben egy formás akció zárásaként Mayer Máté vette be a bogárdi kaput, 1-6.

Tudósított: Lengyel István.

Bicskei TC (NB III. Észak-Nyugati csoport) – VSC 2015 Veszprém (NB III. Észak-Nyugati csoport) 0–2 (0–0)

Vezette: Ódor Ádám Csaba.

Bicskei TC: Varasdi – Major, Molnár S., Mlinárcsik, Varga B. (Grünfelder) - Hirman, Knolmár (Király P.), Harmat – Pócs (Nemes), Savanya (Herczeg) – Fehér. Vezetőedző: Csordás Csaba.

VSC 2015 Veszprém: Gerencsér – Görgényi, Dobsa, Tóth G. Á. (Szűcs Á.), Mayer - Volter, Baján (Molnár L.), Somogyi-Bakos (Molnár B.), Dömötör - Berzsenyi (Baldauf), Rédling (Horváth B.). Vezetőedző: Gunther Zsolt.

Gól: Molnár B. (79.), Molnár L. (89.).

A 79. percben Szűcs Ármin iramodott meg a jobb oldalon, beadását Molnár Balázs szorongatott helyzetből a rövid sarokba pörgette, 0-1. A 89. percben Molnár B. indította Molnár Leventét, aki a 16-osra belépve, jobbról a hosszú sarokba lőtt, 0-2. A helyzeteivel és lehetőségeivel jobban sáfárkodó Veszprém megérdemelten jutott tovább, a Bicskei TC pedig a hétközi NB III-as fordulóban, szintén hazai pályán megrendezésre kerülő találkozón visszavághat riválisának.

