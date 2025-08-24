Az Iváncsa KSE és a Móri SE zárt győzelemmel

Lajoskomárom (Fejér Vármegyei I. osztály) – PTE-PEAC (NB III. Dél-Nyugati csoport) 1–3 (1–1)

Vezette: Takács Ákos.

Lajoskomárom: Berta – Szontagh, Juhász M., Csörgei, Pécseli - Hajdinger (Szulimán), Gergye (Makai), Dudar E. (Németh Á.), Kövecses (Simon Gy.) - Nyikos (Czéhmeiszter), Szalai K. Szakmai vezető: Dopuda Igor.

PTE-PEAC: Varga S. – Nimmerfroh (Varga B.), Bozóki, Czimmerman (Encz), Kaszás B. – Győri (Weisz), Lengyel – Kaszás (Hawkins), Orlovics (Pressing), Schuszter – Major. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Gól: Pécseli (12.), Major P. (38.), Pressing (47.), Lengyel (57.).

A Lajoskomáromban megrendezésre kerülő Falunap egyik központi eseménye volt a találkozó, melynek a 12. percben megszerezték a vezetést a házigazdák Pécseli Szilárd révén, 1-0. Ez azonban nem zavarta meg harmadosztályú ellenfelüket, akik a folytatásban a maguk javára billentették a mérleg nyelvét. Előbb a 38. percben egyenlített Major Péter, majd a szünetet követően Pressing Máté, valamint büntetőből Lengyel Szabolcs is betalált, így az egyetemiek örülhettek az összecsapás lefújása után.

Kelen SC (BLSZ I. osztály) – Dunaújváros FC (NB III. Dél-Nyugati csoport) 1–0 (0–0)

Vezette: Sipos Katalin.

Kelen SC: Czerula – Amir (Miskolczi), Balajthy, Benkő (Vágvölgyi), Kurcz - Adi (Sperka), Meszlényi, Hughes (Kühl), Orlai - Vincze, Elek. Vezetőedző: Simon Ákos.

Dunaújváros FC: Sári – Molnár B. (Joó), Hegedűs K., Tapiska, Kiss B. - Dorogi, Vagyóczki D., Sárosi (Székely), Gránicz (Molnár T.) - Gál B. (Tóth Á.), Fehér (Pintér M.). Vezetőedző: Gróf András.

Gól: Amir (52.).

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, melyben jobbára a mezőnyben birkóztak a csapatok, igazán komoly helyzet nélkül. A DFC nem nagyon talált a fogást ellenfelén, míg a házigazdák szögletekből és szabadrúgásból próbáltak veszélyeztetni. A szünet után előbb Gránicz Patriknak lett volna sansza, hogy bevegye a kaput, ám az 51. percben egy kontra után Amir volt eredményes, 1-0. A bekapott gól után Tóth Ákos, majd Hegedűs Kelemen lábában is ott volt az egyenlítő találat, de előbb a kapus, majd egy védő tisztázott. A nyomasztó DFC fölény dacára kimaradtak a helyzetek, s meglepetésre a fővárosi gárda lépett tovább.