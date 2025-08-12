Hatalmas világcsúcsot ugrott a Székesfehérváron is megfordult rúdugró, Armand Duplantis

A közel három órán keresztül tartó rúdugró viadalon megérte várni a közönségnek Armand Duplantis világcsúcsot jelentő ugrására. A 2022-ben a Székesfehérváron megrendezett Gyulai Memorialon is megfordult svéd atléta 629 centiméternél az első kísérletnél még hibázott, de másodjára már megugrotta a világcsúcsot jelentő magasságot, amit hatalmas ovációval fogadott a közönség.

Armand Duplantis 629 centiméteres ugrásával új világcsúcsot állított be a Gyulai Memorialon.

Fotó: Getty Images

A Gyulai Memorialon rajthoz állt a móri születésű Takács Boglárka is, aki női 100 méteren 6. helyen zárt, 11.26 másodperces eredménnyel.

