Atlétika

19 órája

Hatalmas világcsúcsot ugrott a Székesfehérváron is megfordult rúdugró, Armand Duplantis

Címkék#Gyulai Memorial#Armand Duplantis#világcsúcs#Székesfehérvár#világbajnok

A kétszeres olimpiai és világbajnok, háromszoros Európa-bajnok svéd atléta világcsúcsot ugrott a 2025-ös Gyulai Memorialon. Armand Duplantis 629 centis, új világcsúcsot jelentő ugrással nyerte a férfi rúdugrást a budapesti Nemzeti Atlétikai Központban.

Szabó Zsolt

A közel három órán keresztül tartó rúdugró viadalon megérte várni a közönségnek Armand Duplantis világcsúcsot jelentő ugrására. A 2022-ben a Székesfehérváron megrendezett Gyulai Memorialon is megfordult svéd atléta 629 centiméternél az első kísérletnél még hibázott, de másodjára már megugrotta a világcsúcsot jelentő magasságot, amit hatalmas ovációval fogadott a közönség.

Armand Duplantis
Armand Duplantis 629 centiméteres ugrásával új világcsúcsot állított be a Gyulai Memorialon.
Fotó: Getty Images

A Gyulai Memorialon rajthoz állt a móri születésű Takács Boglárka is, aki női 100 méteren 6. helyen zárt, 11.26 másodperces eredménnyel.
 

 

