NB II

1 órája

Jótékony cél mellé állt az Aqvital FC Csákvár

Címkék#Budapest Honvéd#Aqvital FC Csákvár#jótékonyság

Emberségből jeles. Az Aqvital FC Csákvár vezetése, szakmai stábja és játékosai azért fogtak össze, hogy segítsenek sportújságírónknak, aki egy rosszindulatú daganattal küzd.

Feol.hu
Jótékony cél mellé állt az Aqvital FC Csákvár

A csütörtöki edzés nem csak a játékról szólt a csákváriaknak

Fotó: Szabó Zsolt

Sportújságírónk, Szabó Róbert 2024 májusa óta küzd rosszindulatú nyirokcsomó daganattal, amely miatt hamarosan őssejt transzplantáción esik át. Ebben a helyzetben számtalan külső tényezőre kell majd figyelnie, ami miatt az otthonában szükséges, hogy egy sterilebb szoba kerüljön kialakítására. Az Aqvital FC Csákvár vezetősége miután erről tudomást szerzett, az ügy mögé állt, és kollégánk segítségére sietett önkéntes alapon.

Aqvital FC Csákvár
Az Aqvital FC Csákvár sportújságírónk segítségére sietett
Fotó: Szabó Zsolt

Jótékony cél mellé állt az Aqvital FC Csákvár

A Budapest Honvéd elleni bajnokin a sportszerűtlen viselkedésük miatt kiállított Helembai Márk és Somfalvi Bence ezúttal emberségből jelesre vizsgázva, elsőként szálltak be az adományozók körébe – olvasható a klub közleményében. Mellettük a csapat több tagja, szakmai stábja, és vezetősége is úgy döntött, hogy beáll az ügy mögé, a csütörtök délelőtti edzés után pedig át is nyújtották az összegyűlt összeget.

 

 

