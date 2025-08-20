A világbajnok ismét motorra ül Balatonfőkajáron

A gyorsaságimotoros-világbajnokság elitkategóriája, a MotoGP 33 év szünet után visszatér hazánkba, ugyanis a balatonfőkajári Balaton Park Circuit bekerült az idei versenynaptárba. Közvetlenül az M7-es autópálya mellett, a balatonvilágosi lehajtó tőszomszédságában épült pálya három hete a Superbike világbajnokság balatoni futamán jól vizsgázott, ezúttal a MotoGP küzdelmeire kerül sor.

A csütörtöki nyitónap a háromnapos eseménysorozatra készülődés jegyében telik, a csapatok finomhangolása zajlik. Pénteken 9.30-tól a MotoGP3 első szabadedzésére kerül sor, 9.50-től a MotoGP2-es versenyzők róják a köröket, a királykategória legjobbjai pedig 10.45-től tréningeznek először. A folytatásban folyamatosan bőgnek a motorok, szombaton és vasárnap is. A zárónapon, augusztus 24-én, délelőtt 11-től kezdődik a Moto3-as futam, 12-15-től a MotoGP2-ben harcolnak a pilóták, a MotoGP Grand Prix pedig 14-től veszi kezdetét.

Talmácsi Gábor 2007-ben a MotoGP 125 köbcentis kategóriájában szerzett világbajnoki címet. A sportoló több mint másfél évtized elteltével pattan újra annak a motornak a nyergébe, amellyel annak idején diadalmaskodott. A MotoGP Magyar Nagydíján vasárnap, a királykategória rajtja előtt fél órával Talma megtesz egy tiszteletkört a régi idők emlékére abban a ruhában, és azzal a járművel, amellyel annak idején Valenciában világbajnok lett.

Talmácsi Gábor másfél évtizede az egyik világbajnoki futamon

Fotó: Talmácsi Group

-Nagy megtiszteltetés számomra, hogy tehetek egy tiszteletkört a Balaton Park Circuit-en, hálás vagyok a lehetőségért, főleg mert nem tudom, fogok-e még valaha ilyen népes közönség előtt motorozni. Tehát próbálom majd élvezni minden pillanatát – közölte Talmácsi Gábor. - A világbajnoki motorom régóta állt egy helyben, úgyhogy el kellett küldeni a csapathoz, ahol a régi szerelőim rendbe tették, hogy bírja a gyűrődést. Múlt héten kipróbáltam, és mondhatom, hatalmas élmény volt. Az utóbbi időben négyütemű motorokon ültem, szinte el is felejtettem, hogy ez a kétütemű mennyire érzékeny, milyen kicsi tartományban működik a legjobban, mennyi mindenre kell figyelni. Ehhez képest egy mostani Moto3-as gépre csak ráül az ember és megy vele.