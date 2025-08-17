A MOL Magyar Kupa címvédője Pusztaszabolcsra látogat

- Haraszti Zsolt a Paksi FC ügyvezetője itt járt Pusztaszabolcson, megnézte a pályát és a kiszolgáló egységeket, majd egyeztetett Bognár György vezetőedzővel, aki támogatta a mérkőzés ötletét, és így 2025. szeptember 5-én, pénteken délután 17 órakor a 150 éves Pusztaszabolcs vendégei lesznek. Mindenféleképpen szerettünk volna erre az alkalomra, a városnapokra egy olyan sport rendezvényt szervezni, amely megadja ennek a jubileum rangját. Még márciusban kerestem meg Haraszti Zsolt ezzel az ötlettel, mert tudtuk azt, hogy a Paks minden évben minimum egy gálamérkőzést vállal. Haraszti úr Pusztaszabolcson nőtt fel, van kötődése a településhez, a pálya bejárása közben nosztalgiával emlékezett vissza a Pusztaszabolcson eltöltött éveire és arra, hogy mennyire szeretett itt élni. Ez annál is inkább nagy szó, mert tényleg kevés hírverő mérkőzést vállal a klub, nyolcvan-száz csapat jelentkezik évente, hogy szeretne velük játszani. Az évi egy meccset ugyan letudták, a partner csapatukkal, a Kalocsa FC-vel júniusban a nyári felkészülés ideje alatt játszottak egy pályaavató mérkőzést. Ezt követően azonban megígérte, hogy az első válogatott szünetben el fognak látogatni Pusztaszabolcsra, amint kialakul a csapat végső menetrendje. – tájékoztatta a Fejér Megyei Hírlapot Zserdin Balázs Pusztaszabolcs Önkormányzata Humán Bizottságának képviselői tagja.

Azt feltétlenül meg kell jegyezni, hogy a pusztaszabolcsi foci újjáalakult, az új vezetőség hatalmas lendülettel kezdett neki a munkának, felújították a pályát, először elindították az ifi csapatot, most már a második évben nevezik a felnőtt csapatot a bajnokságba. Ez a gárda fog olyan játékosokkal kiegészülni, akik korábban a PSC színeiben futballoztak, és helyiek. Azt remélik a szervezők, hogy a klub fejlődik, tud imázst építeni, és akár a közeljövőben néhányan visszatérhetnek. A Paksi FC együttese a hírek szerint teljes kerettel érkezik majd a megmérettetésre.

- Belépőjegyet sem fogunk szedni, úgy terveztük, hogy ingyenes lesz a belépés a találkozóra. Bognár György a vezetőedzője is csatlakozott ehhez az ötlethez, ő is szeretné, hogy minél többen legyenek, és legyen ez az összecsapás egy igazi fociünnep Pusztaszabolcson, hiszen egy ilyen esemény igazi élményt adhat minden futballt szerető szabolcsi számára – tette hozzá Zserdin Balázs.