A három pontért utazik Ajkára a Videoton

– Nagyon jó hetünk volt a Budapest Honvéd elleni meccs előtt. Tudtuk, hogy a jegyek fogynak elég szép számmal, és érezhető volt a nyomás, még a hét közben is. A bajnokin végül valami félrecsúszott egy kicsit. Utólag visszanéztük a hibákat, azt gondolom, hogy átelemeztük, úgyhogy most már viszont teljesen az Ajkára koncentrálunk – fogalmazott lapunknak a Videoton FC Fehérvár fiatal játékosa, Horváth Tamás.

A védő elárulta, a kispestiek elleni mérkőzésből sokat tanultak, főleg azt, hogy nem szabad kapkodniuk.

– Sokan a Honvéd ellen játszottunk először ennyi ember előtt, de nem írható ennek a számlájára a vereség. Mindenképpen kell az, hogy ezt a terhet levegyük magunkról, az Ajkára kell figyelnünk, és ha nem kapkodunk, akkor bármi megtörténhet. Mi a három pontért fogunk menni mindenképpen – vélekedett a futballista. Kiemelte, nem ez az igazi arca a csapatnak, de kis türelmet kérnek ahhoz, hogy százszázalékos formába kerüljenek.

A Videotont Ajkára is sok szurkoló elkíséri, a klub hivatalos oldala már be is jelentette, hogy mind a 250 jegy elkelt a vendégszektorba.

Az Ajka a tavalyi idényben nagyon nagy küzdelemben maradt benn az NB II.-ben. A 30 mérkőzésen 35 pontot gyűjtött az együttes, ezzel a 13. helyen zárt a klub, mindössze négy ponttal megelőzve az utolsó előtti, már kieső Gyirmótot. Ehhez az is kellett, hogy a riválist az utolsó fordulóban 1-0-ra legyőzzék az ajkaiak.

Az idei idényt egy 4-0-s vereséggel kezdte a Videoton mostani ellenfele a BVSC-Zugló vendégeként.

A székesfehérváriak feladata nem lesz egyszerű, azonban ha nem akarnak nagyon lépéshátrányba kerülni a riválisokhoz képest, akkor mindenképpen három ponttal kell hazatérniük a Sóstói Stadionba.