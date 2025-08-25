A fehérvári csapatok csatáját az Ikarus nyerte

Ercsi Kinizsi – FC Főnix 1–2 (0–0)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Cseh Roland.

Ercsi Kinizsi: Hompót L. – Szili, Schnierer J., Kun B. (Farkas Cs.), Bodnáruk (Terejánszki) - Lak, Rebők, Kuti, Blonski - Lőrincz, Békes K. Vezetőedző: Hargitai László.

FC Főnix: Demeter – Trampler, Berkei (Magyari), Homola (Balogh L.), Weisengruber - Pápai (Andróczi), Neidhardt (Sarok), Király B., Jungwirth - Horváth M., Csiba (Borbély). Vezetőedző: Balogh Zoltán.

Gól: Lak (56.), ill. Balogh L. (54., 92.).

Jók: Lak, Szili, ill. Pápai, Balogh L.

Az első félidőben két-két helyzet mellett nem sok minden történt, viszont több lövést blokkoltak az ercsi védői. A második játékrész Kun Bálint kapufájával indult, majd az 54. percben egy hosszú indítással Balogh László lépett ki, és az üres kapuba helyezett, 0-1. Az 56. perben Szili Szabolcs mintaszerű beadását Lak Imre csukafejessel juttatta a hálóba, 1-1. A 92. percben védelmi hibák sorozata után a rutinos Balogh László állította be a végeredményt, 1-2. Kiegyenlített mérkőzésen a végjátékból jobban jött ki az FC Főnix, ezzel tudott nyerni.

Tudósított: Flórián Gábor.

Sárosd – Melde Kft.-Kápolnásnyék 1–1 (1–1)

Sárosd, 150 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Sárosd: Tibor – Várnai, Ódor, Hanzli, Vámosi (Fodor M.) - Németh L. (Németh B.), Kökény, Kertész (Susa), Németh P., Szabó V. - Pribék (Paksi P.). Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Melde Kft.-Kápolnásnyék: Palásthy – Urbán, Kharboutli Noor, Nagy E., Szajkó (Porvázsnyik) - Varga József, Lipóth, Csörge, Venczel - Kiss Á., Zsigmond (Szöllősi). Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Gól: Pribék (25.), ill. Venczel (20.).

Kiállítva: Venczel (92.).

Jók: Tibor, Németh L., Pribék, ill. Palásthy, Kiss Á., Zsigmond.

Többet kezdeményezett a Sárosd a találkozó első részében, előbb Németh Lászlónak volt lehetősége, majd Vámosi Róbert szabadrúgása Palásthy Dávid kezében kötött ki. Közben Venczel Zsolt a 6 méterről az oldalhalóba lőtt. A 20. percben viszont egy, a 16-oson belüli összjáték végén Venczel egy oldalról indított lövéssel vette be Tibor József kapuját, 0-1. Rögtön a középkezdést követően Pribék Patrik kapura tartó lövését az egyik vendég védő kézzel hárította, ám ezt a Rózsa Ádám játékvezető figyelmen kívül hagyta. A 25. percben Németh Péter kényszerítőjét Németh László továbbította Pribéknek, aki remekül érkezve a felső léc alá vágta a labdát, 1-1. A folytatásban nyomott ugyan a Nyék, Tibornak többször kellett közbeavatkoznia, így a szünet előtt Zsigmond Levente ígéretes lövésénél is a helyén volt a hálóőr. Aztán Kertész Attila szabadrúgását Fodor Máté fejelte nem sokkal mellé.