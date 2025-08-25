2 órája
A fehérvári csapatok csatáját az Ikarus nyerte
Megkezdődött a vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság, egy mérkőzés kivételével teljes fordulót játszottak a csapatok a nyitányon. Az Adony együttese fölényes győzelemmel kezdett, míg a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő és az FC Főnix egyaránt sikerrel tért vissza az osztályba. A fehérvári rangadón nem tudta meglepni az Ikarus-Maroshegyet az újonc Videoton Baráti Kör, míg Enyingről elvitte mindhárom pontot a Csór legénysége.
Küzdelmes mérkőzést játszott az Ikarus (fehér) az újonc Videoton Baráti Kör
Fotó: Fehér Gábor
Ercsi Kinizsi – FC Főnix 1–2 (0–0)
Ercsi, 100 néző
Vezette: Cseh Roland.
Ercsi Kinizsi: Hompót L. – Szili, Schnierer J., Kun B. (Farkas Cs.), Bodnáruk (Terejánszki) - Lak, Rebők, Kuti, Blonski - Lőrincz, Békes K. Vezetőedző: Hargitai László.
FC Főnix: Demeter – Trampler, Berkei (Magyari), Homola (Balogh L.), Weisengruber - Pápai (Andróczi), Neidhardt (Sarok), Király B., Jungwirth - Horváth M., Csiba (Borbély). Vezetőedző: Balogh Zoltán.
Gól: Lak (56.), ill. Balogh L. (54., 92.).
Jók: Lak, Szili, ill. Pápai, Balogh L.
Az első félidőben két-két helyzet mellett nem sok minden történt, viszont több lövést blokkoltak az ercsi védői. A második játékrész Kun Bálint kapufájával indult, majd az 54. percben egy hosszú indítással Balogh László lépett ki, és az üres kapuba helyezett, 0-1. Az 56. perben Szili Szabolcs mintaszerű beadását Lak Imre csukafejessel juttatta a hálóba, 1-1. A 92. percben védelmi hibák sorozata után a rutinos Balogh László állította be a végeredményt, 1-2. Kiegyenlített mérkőzésen a végjátékból jobban jött ki az FC Főnix, ezzel tudott nyerni.
Tudósított: Flórián Gábor.
Sárosd – Melde Kft.-Kápolnásnyék 1–1 (1–1)
Sárosd, 150 néző
Vezette: Rózsa Ádám.
Sárosd: Tibor – Várnai, Ódor, Hanzli, Vámosi (Fodor M.) - Németh L. (Németh B.), Kökény, Kertész (Susa), Németh P., Szabó V. - Pribék (Paksi P.). Vezetőedző: Lendvai Tamás.
Melde Kft.-Kápolnásnyék: Palásthy – Urbán, Kharboutli Noor, Nagy E., Szajkó (Porvázsnyik) - Varga József, Lipóth, Csörge, Venczel - Kiss Á., Zsigmond (Szöllősi). Vezetőedző: Höltzl Richárd.
Gól: Pribék (25.), ill. Venczel (20.).
Kiállítva: Venczel (92.).
Jók: Tibor, Németh L., Pribék, ill. Palásthy, Kiss Á., Zsigmond.
Többet kezdeményezett a Sárosd a találkozó első részében, előbb Németh Lászlónak volt lehetősége, majd Vámosi Róbert szabadrúgása Palásthy Dávid kezében kötött ki. Közben Venczel Zsolt a 6 méterről az oldalhalóba lőtt. A 20. percben viszont egy, a 16-oson belüli összjáték végén Venczel egy oldalról indított lövéssel vette be Tibor József kapuját, 0-1. Rögtön a középkezdést követően Pribék Patrik kapura tartó lövését az egyik vendég védő kézzel hárította, ám ezt a Rózsa Ádám játékvezető figyelmen kívül hagyta. A 25. percben Németh Péter kényszerítőjét Németh László továbbította Pribéknek, aki remekül érkezve a felső léc alá vágta a labdát, 1-1. A folytatásban nyomott ugyan a Nyék, Tibornak többször kellett közbeavatkoznia, így a szünet előtt Zsigmond Levente ígéretes lövésénél is a helyén volt a hálóőr. Aztán Kertész Attila szabadrúgását Fodor Máté fejelte nem sokkal mellé.
A hajrában Hanzli Dominik mehetett egyedül a kapura, de Palásthy védte lövését. A mérkőzés végére kissé paprikás lett a hangulat, és a kétperces hosszabbítás végén a vendégektől Höltzl Richárd sárga lapot, míg a gólszerző Venczel azonnali pirosat kapott.
Tudósított: Németh Réka.
Ikarus-Maroshegy – Videoton Baráti Kör 3–1 (2–0)
Székesfehérvár, 250 néző
Vezette: Szücs László.
Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Kecskés Á., Kindl, Nagy B., Kókány – Junior Joaz, Bíró (Csuti), Rumpler (Mayer M.), Schmuck A. (Szabó-Bakos) - Gimes, Harangozó (Zsöllei). Vezetőedző: Szarka Martin.
Videoton Baráti Kör: Aranyos – Kecskés K., Papp M. (Boros M.), László, Madarász - Timár (Sasvári), Forró, Marton, Polacsek (Inzsöl) - Kocsy, Hegedűs M. Edző: Juhász Gábor.
Gól: Nagy B. (7.), Junior Joaz (19.), Csuti (87.), ill. Forró (58.).
Kiállítva: László (47.).
Jók: Kindl, Nagy B., Kecskés Á., ill. Aranyos, Forró.
Kiváló időben, jól előkészített pályán, szinte megtelt lelátók előtt futottak ki a csapatok. A hazai csapat rögtön magához ragadta a kezdeményezést, és dolgozta ki a lehetőségeit. A 7. percben Harangozó Márton lövését még védte Aranyos Ádám, de a kipattanót Nagy Botond szépen helyezte a felső sarokba, 1-0. Nem hagyott alább a hazai lendület, Kókány Péter harcolt ki büntetőt, melyet Junior Joaz magabiztosan értékesített, 2-0. A 30. perc körül kezdett játékba lendülni a vendégcsapat is, és egy-egy veszélyes elfutás után Forró Máté előtt adódtak lehetőségek. A második félidő legelején László György egy percen belül két sárga lapot is összeszedett reklamálásért, ezzel nehéz helyzetbe hozta csapatát a folytatásra. Azonban a kiállítás inkább tett jót a vendégeknek, mint a hazaiaknak, hiszen sikerült szépíteni, Forró góljával, aki mindenkit lefutva szépen gurított a kapuba, 2-1. A találatot követően a hazaiak próbálták begyötörni a harmadik gólt, amely igen későn született csak meg, Csuti Márton révén a 87. percben, 3-1. Megérdemelt hazai siker született, az egy félidőn keresztül szimpatikusan küzdő újonc alakulat ellen.
Tudósított: Mezővári András.
Martonvásár – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0–2 (0–1)
Martonvásár, 100 néző
Vezette: Erni Edmond Attila.
Martonvásár: Farkas Cs. – Trizna, Hernádi (Dudás), Hajdu I., Füzér (Juhász B.) – Zoboki L. (Antal), Halász (Victor), Füzik, Veres - Cziklin, Patkós K. (Gál B.). Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Németh R. – Balogh Á., Czabai (Tar L.), Prantner, Balogh Balázs - Szabó B., Klauz, Héger, Bozai B. - Pekowski, Papucsek. Vezetőedző: Dukon Béla.
Gólszerző: Balogh Á. (45., 59.).
Jók: Hernádi, Victor, ill. Németh R., Balogh Á., Pekowski
A Gárdony került mezőnyfölénybe az első félidőben, de nagy helyzetek nem alakultak ki egyik oldalon sem. A játékosok inkább a mezőnyben harcoltak, és nem kímélték egymást, ami látszott a kiosztott sárga lapok számán is. A félidő talán legnagyobb helyzetét Patkós Kevin hagyta ki a 35. percben 16 méterről lőtt fölé. A 40. percben egy lecsorgó labdára Farkas Csaba rossz ütemben vetődött, a vendégek csatár dobta is mindjárt magát, 11-es! A büntetőt Farkas először kiütötte, viszont a kipattanót már értékesítette Balogh Ádám, 0-1. A második félidőt a Marton kezdte agilisabban, az elején mindjárt három nagy helyzetet kihagyva. Beszorult a Gárdony, nyomott a Marton, csak éppen a gól hiányzott, sőt a hazai térfélen a 16-os előtt egy könnyed labdázgatást követően egy eladott labdára lecsapott Balogh Ádám, és értékesítette a ziccert, 0-2.
Mindent egy lapra rakott fel a hazai gárda, jöttek a helyzetek, előbb Victor Michel lövésénél volt szükség Németh Roland kapus bravúrjára, néhány percre múlva ismét Victor került gyanús körülmények között a földre, de a játékvezető most nem volt annyira határozott, mint az első félidőben. Ezt követően pedig Antal Zsombor lövését a bal kapufa hárította. Zárásképp újfent Victor hagyott ki óriási helyzetet. Az inkább döntetlenszagú találkozón a Martonvásár saját magát verte meg két buta hibájából.
Tudósítás: Gutyina Attila
Adony – KK Grain Kft.-Mezőfalva 5–1 (3–1)
Adony, 320 néző
Vezette: Domak Ádám.
Adony: Andrejev – Tatár (Tóth D.) Mónus, Balogh Bálint, Kovács L. – Bartha (Kaló), Hollentoner – Virág (Fábián), Hamar (Kelemen), Hodula M. -
Schnierer B. (BognárB.). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.
KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Kertész (Csicskovics P.), Rózsahegyi, Szabó O., Kovács D. - Rakonczai, Kovács B., Rabi (Csicskovics D.), Mekota - Kovács K., Kiss G. (Kisari). Vezetőedző: Masinka Csaba.
Gól: Hamar (6.), Schnierer B. (11.), Hodula M. (34.), Holentoner (58.), Bognár B. (91.), ill. Szabó O. (21.).
Jók: Andrejev, Balogh Bálint, Hodula M., Bognár B., ill. Kovács Á., Rózsahegyi, Mekota.
Kellemes futball időben kezdődött a meccs, a nyári szünetben
jelentősen átalakult adonyi csapatban a hat új igazolás közül öten is a kezdőcsapatban kaptak helyet. Rögtön a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést a házigazda. Ennek eredményeképpen a 11. percre kétgólos előnyre tettek szert, előbb egy szöglet után Hamar Erik kotorta a kapuba a labdát, 1-0. Majd Virág Joakim ugrott ki a védők között lövését még Kovács Ádám bravúrral védte, a kipattanóra azonban érkezett
Schnierer Balázs, és 18 méterről lőtt a kapuba, 2-0. A kétgólos vezetés mintha a hazaiakat nyugtatta volna meg túlságosan, és ez több mezőfalvi helyzetben mutatkozott meg, de ezeket rendre elpuskázták a vendégek. Aztán a 21. percben egy kipattanó labdát Szabó Olivér lőtt el 17 méterről, amely egy hazai védőn irányt változtatva pattant az adonyi kapuba, 2-1. A
félidő zárásaként Hodula Máté lépett ki a védők szorításában, majd Kovács Ádám mellett a kapuba lőtt, 3-1. A második félidőre két hazai 11-es maradt, mindkét esetben Bognár Bencét akasztották a 16-oson belül. A jogosan megítélt büntetőknél először Holentoner Edvin helyezett higgadtan a bal alsó sarokba, 4-1. Majd az utolsó percben a sértett Bognár B. a jobb alsó sarokba lőtt, 5-1.
Tudósított: Pálinkás András.
Enying – Csór Truck-Trailer 2–4 (1–2)
Enying, 100 néző
Vezette: Rózsa József.
Enying: Ábrahám (Surányi) – Mohai, Kollár, Kizlinger, Paluska K. - Halász, Németh Sz., Horváth D. (Pfeifer), Horváth P. (Tárkányi) - Kovács L. (Hunyadi), Király Zs. Vezetőedző: Molnár Ferenc.
Csór Truck-Trailer: Janky – Zs. Nagy (Sasvári), Spánitz (Katona), Takács G., Viniczai (Orosz) - Ács (Báles Zs.), Báles I., Magyar P., Mód - Klein, Horváth H. (Kásler Barnabás). Vezetőedző: Vajda Gusztáv.
Gól: Paluska K. (30.), Halász (80.), ill. Zs. Nagy (12., 38., 48.), Viniczai (65.).
Kiállítva: Kollár (54.), ill. Klein (54.).
Jók: Paluska K., Halász, ill. Zs. Nagy, Spánitz, Viniczai.
Az első tíz perc az ismerkedés jegyében telt, ám nagy iramban zajlott. A 13. percben, kissé váratlanul megszerezte a vezetést a Csór, Zs. Nagy Balázs távoli lövése talált utat a kapuba, 0-1. A 15. percben Spánitz Bálint szabadrúgása a jobb kapufán csattant. A 30. percben érett góllá a hazaiak fölénye. A csóri labdakihozatalok korai letámadása rendre eredményes volt, Paluska Krisztián labdaszerzése után könnyedén vitte el a labdát a kapus mellett, és passzolt a hálóba, 1-1. Az egyenlítés után még inkább fokozódott a tempó, de a vendégek is újabb erőre kaptak. Ennek eredményeként a 39. percben Zs. Nagy újabb gólt szerzett, egy távoli szabadrúgása akadt be a hosszú sarokba, 1-2. A 48. percben nem értette meg magát az enyingi kapus és védője, akik szorongatott helyzetben egy hazaadás után összeütköztek, Zs. Nagy pedig a hálóba segítette a labdát, 1-3. Az Enying nem adta fel, és a fokozódó tempó mellett hatalmas feszültség is keletkezett a pályán. Klein Márk két perc alatt kétszer is komoly lökdösődésbe keveredett, ezért ő és az enyingi Kollár Péter is előbb mehetett zuhanyozni. A 65. percben a Csór sikeresen végig vitt egy támadást a baloldalon, melynek végén Viniczai Bence passzolt Ábrahám Zsombor kapujába, 1-4. A 80. percben Halász Gergő vállalkozott távoli lövésre, a 30 méteres ívelés a hátráló kapus felett szállt a hosszúba, 2-4. A 85. percben egy beívelést követően Paluska K. fejese érintette a felső lécet. Jó iramú, parázs mérkőzésen nyert a Csór, de végeredményben a hazai védelmi hibák döntöttek a javukra.
Tudósított: Mohai Norbert.
A Móri SE – Sárbogárd SE találkozóra a csapatok MOL Magyar Kupában történő kötelezettsége miatt 2025. december 6-án, szombaton 13 órakor kerül sor.
Szabadnapos: Lajoskomárom