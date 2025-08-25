augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiütéssel indított az Adony

2 órája

A fehérvári csapatok csatáját az Ikarus nyerte

Címkék#Videoton Baráti Kör#vendég#bravúr#újonc

Megkezdődött a vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság, egy mérkőzés kivételével teljes fordulót játszottak a csapatok a nyitányon. Az Adony együttese fölényes győzelemmel kezdett, míg a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő és az FC Főnix egyaránt sikerrel tért vissza az osztályba. A fehérvári rangadón nem tudta meglepni az Ikarus-Maroshegyet az újonc Videoton Baráti Kör, míg Enyingről elvitte mindhárom pontot a Csór legénysége.

Káldor András
A fehérvári csapatok csatáját az Ikarus nyerte

Küzdelmes mérkőzést játszott az Ikarus (fehér) az újonc Videoton Baráti Kör

Fotó: Fehér Gábor

Ercsi Kinizsi – FC Főnix 1–2 (0–0)

Ercsi, 100 néző
Vezette: Cseh Roland.

Ercsi Kinizsi: Hompót L. – Szili, Schnierer J., Kun B. (Farkas Cs.), Bodnáruk (Terejánszki) - Lak, Rebők, Kuti, Blonski - Lőrincz, Békes K. Vezetőedző: Hargitai László.

FC Főnix: Demeter – Trampler, Berkei (Magyari), Homola (Balogh L.), Weisengruber - Pápai (Andróczi), Neidhardt (Sarok), Király B., Jungwirth - Horváth M., Csiba (Borbély). Vezetőedző: Balogh Zoltán.

Gól: Lak (56.), ill. Balogh L. (54., 92.).
Jók: Lak, Szili, ill. Pápai, Balogh L.

Az első félidőben két-két helyzet mellett nem sok minden történt, viszont több lövést blokkoltak az ercsi védői. A második játékrész Kun Bálint kapufájával indult, majd az 54. percben egy hosszú indítással Balogh László lépett ki, és az üres kapuba helyezett, 0-1. Az 56. perben Szili Szabolcs mintaszerű beadását Lak Imre csukafejessel juttatta a hálóba, 1-1. A 92. percben védelmi hibák sorozata után a rutinos Balogh László állította be a végeredményt, 1-2. Kiegyenlített mérkőzésen a végjátékból jobban jött ki az FC Főnix, ezzel tudott nyerni.
Tudósított: Flórián Gábor.

Sárosd – Melde Kft.-Kápolnásnyék 1–1 (1–1)

Sárosd, 150 néző
Vezette: Rózsa Ádám.

Sárosd: Tibor – Várnai, Ódor, Hanzli, Vámosi (Fodor M.) - Németh L. (Németh B.), Kökény, Kertész (Susa), Németh P., Szabó V. - Pribék (Paksi P.). Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Melde Kft.-Kápolnásnyék: Palásthy – Urbán, Kharboutli Noor, Nagy E., Szajkó (Porvázsnyik) - Varga József, Lipóth, Csörge, Venczel - Kiss Á., Zsigmond (Szöllősi). Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Gól: Pribék (25.), ill. Venczel (20.).

Kiállítva: Venczel (92.).
Jók: Tibor, Németh L., Pribék, ill. Palásthy, Kiss Á., Zsigmond.

Többet kezdeményezett a Sárosd a találkozó első részében, előbb Németh Lászlónak volt lehetősége, majd Vámosi Róbert szabadrúgása Palásthy Dávid kezében kötött ki. Közben Venczel Zsolt a 6 méterről az oldalhalóba lőtt. A 20. percben viszont egy, a 16-oson belüli összjáték végén Venczel egy oldalról indított lövéssel vette be Tibor József kapuját, 0-1. Rögtön a középkezdést követően Pribék Patrik kapura tartó lövését az egyik vendég védő kézzel hárította, ám ezt a Rózsa Ádám játékvezető figyelmen kívül hagyta. A 25. percben Németh Péter kényszerítőjét Németh László továbbította Pribéknek, aki remekül érkezve a felső léc alá vágta a labdát, 1-1. A folytatásban nyomott ugyan a Nyék, Tibornak többször kellett közbeavatkoznia, így a szünet előtt Zsigmond Levente ígéretes lövésénél is a helyén volt a hálóőr. Aztán Kertész Attila szabadrúgását Fodor Máté fejelte nem sokkal mellé.

A hajrában Hanzli Dominik mehetett egyedül a kapura, de Palásthy védte lövését. A mérkőzés végére kissé paprikás lett a hangulat, és a kétperces hosszabbítás végén a vendégektől Höltzl Richárd sárga lapot, míg a gólszerző Venczel azonnali pirosat kapott.

Tudósított: Németh Réka.

Ikarus-Maroshegy – Videoton Baráti Kör 3–1 (2–0)

Székesfehérvár, 250 néző
Vezette: Szücs László.

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Kecskés Á., Kindl, Nagy B., Kókány – Junior Joaz, Bíró (Csuti), Rumpler (Mayer M.), Schmuck A. (Szabó-Bakos) - Gimes, Harangozó (Zsöllei). Vezetőedző: Szarka Martin.

Videoton Baráti Kör: Aranyos – Kecskés K., Papp M. (Boros M.), László, Madarász - Timár (Sasvári), Forró, Marton, Polacsek (Inzsöl) - Kocsy, Hegedűs M. Edző: Juhász Gábor.

Gól: Nagy B. (7.), Junior Joaz (19.), Csuti (87.), ill. Forró (58.).

Kiállítva: László (47.).
Jók: Kindl, Nagy B., Kecskés Á., ill. Aranyos, Forró.

Kiváló időben, jól előkészített pályán, szinte megtelt lelátók előtt futottak ki a csapatok. A hazai csapat rögtön magához ragadta a kezdeményezést, és dolgozta ki a lehetőségeit. A 7. percben Harangozó Márton lövését még védte Aranyos Ádám, de a kipattanót Nagy Botond szépen helyezte a felső sarokba, 1-0. Nem hagyott alább a hazai lendület, Kókány Péter harcolt ki büntetőt, melyet Junior Joaz magabiztosan értékesített, 2-0. A 30. perc körül kezdett játékba lendülni a vendégcsapat is, és egy-egy veszélyes elfutás után Forró Máté előtt adódtak lehetőségek. A második félidő legelején László György egy percen belül két sárga lapot is összeszedett reklamálásért, ezzel nehéz helyzetbe hozta csapatát a folytatásra. Azonban a kiállítás inkább tett jót a vendégeknek, mint a hazaiaknak, hiszen sikerült szépíteni, Forró góljával, aki mindenkit lefutva szépen gurított a kapuba, 2-1. A találatot követően a hazaiak próbálták begyötörni a harmadik gólt, amely igen későn született csak meg, Csuti Márton révén a 87. percben, 3-1. Megérdemelt hazai siker született, az egy félidőn keresztül szimpatikusan küzdő újonc alakulat ellen.

Tudósított: Mezővári András. 

Martonvásár – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0–2 (0–1)

Martonvásár, 100 néző
Vezette: Erni Edmond Attila.

Martonvásár: Farkas Cs. – Trizna, Hernádi (Dudás), Hajdu I., Füzér (Juhász B.) – Zoboki L. (Antal), Halász (Victor), Füzik, Veres - Cziklin, Patkós K. (Gál B.). Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Németh R. – Balogh Á., Czabai (Tar L.), Prantner, Balogh Balázs - Szabó B., Klauz, Héger, Bozai B. - Pekowski, Papucsek. Vezetőedző: Dukon Béla.

Gólszerző: Balogh Á. (45., 59.).
Jók: Hernádi, Victor, ill. Németh R., Balogh Á., Pekowski
A Gárdony került mezőnyfölénybe az első félidőben, de nagy helyzetek nem alakultak ki egyik oldalon sem. A játékosok inkább a mezőnyben harcoltak, és nem kímélték egymást, ami látszott a kiosztott sárga lapok számán is. A félidő talán legnagyobb helyzetét Patkós Kevin hagyta ki a 35. percben 16 méterről lőtt fölé. A 40. percben egy lecsorgó labdára Farkas Csaba rossz ütemben vetődött, a vendégek csatár dobta is mindjárt magát, 11-es! A büntetőt Farkas először kiütötte, viszont a kipattanót már értékesítette Balogh Ádám,  0-1. A második félidőt a Marton kezdte agilisabban, az elején mindjárt három nagy helyzetet kihagyva. Beszorult a Gárdony, nyomott a Marton, csak éppen a gól hiányzott, sőt a hazai térfélen a 16-os előtt egy könnyed labdázgatást követően egy eladott labdára lecsapott Balogh Ádám, és értékesítette a ziccert, 0-2.

Mindent egy lapra rakott fel a hazai gárda, jöttek a helyzetek, előbb Victor Michel lövésénél volt szükség Németh Roland kapus bravúrjára, néhány percre múlva ismét Victor került gyanús körülmények között a földre, de a játékvezető most nem volt annyira határozott, mint az első félidőben. Ezt követően pedig Antal Zsombor lövését a bal kapufa hárította. Zárásképp újfent Victor hagyott ki óriási helyzetet. Az inkább döntetlenszagú találkozón a Martonvásár saját magát verte meg két buta hibájából.

Tudósítás: Gutyina Attila

Adony – KK Grain Kft.-Mezőfalva 5–1 (3–1)

Adony, 320 néző
Vezette: Domak Ádám.

Adony: Andrejev – Tatár (Tóth D.) Mónus, Balogh Bálint, Kovács L. – Bartha (Kaló), Hollentoner – Virág (Fábián), Hamar (Kelemen), Hodula M. -
Schnierer B. (BognárB.). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Kertész (Csicskovics P.), Rózsahegyi, Szabó O., Kovács D. - Rakonczai, Kovács B., Rabi (Csicskovics D.), Mekota - Kovács K., Kiss G. (Kisari). Vezetőedző: Masinka Csaba.

Gól: Hamar (6.), Schnierer B. (11.), Hodula M. (34.), Holentoner (58.), Bognár B. (91.), ill. Szabó O. (21.).
Jók: Andrejev, Balogh Bálint, Hodula M., Bognár B., ill. Kovács Á., Rózsahegyi, Mekota.
Kellemes futball időben kezdődött a meccs, a nyári szünetben
jelentősen átalakult adonyi csapatban a hat új igazolás közül öten is a kezdőcsapatban kaptak helyet. Rögtön a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést a házigazda. Ennek eredményeképpen a 11. percre kétgólos előnyre tettek szert, előbb egy szöglet után Hamar Erik kotorta a kapuba a labdát, 1-0. Majd Virág Joakim ugrott ki a védők között lövését még Kovács Ádám bravúrral védte, a kipattanóra azonban érkezett
Schnierer Balázs, és 18 méterről lőtt a kapuba, 2-0. A kétgólos vezetés mintha a hazaiakat nyugtatta volna meg túlságosan, és ez több mezőfalvi helyzetben mutatkozott meg, de ezeket rendre elpuskázták a vendégek. Aztán a 21. percben egy kipattanó labdát Szabó Olivér lőtt el 17 méterről, amely egy hazai védőn irányt változtatva pattant az adonyi kapuba, 2-1. A
félidő zárásaként Hodula Máté lépett ki a védők szorításában, majd Kovács Ádám mellett a kapuba lőtt, 3-1. A második félidőre két hazai 11-es maradt, mindkét esetben Bognár Bencét akasztották a 16-oson belül. A jogosan megítélt büntetőknél először Holentoner Edvin helyezett higgadtan a bal alsó sarokba, 4-1. Majd az utolsó percben a sértett Bognár B. a jobb alsó sarokba lőtt, 5-1. 
Tudósított: Pálinkás András.

Enying – Csór Truck-Trailer 2–4 (1–2)

Enying, 100 néző
Vezette: Rózsa József.

Enying: Ábrahám (Surányi) – Mohai, Kollár, Kizlinger, Paluska K. - Halász, Németh Sz., Horváth D. (Pfeifer), Horváth P. (Tárkányi) - Kovács L. (Hunyadi), Király Zs. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Csór Truck-Trailer: Janky – Zs. Nagy (Sasvári), Spánitz (Katona), Takács G., Viniczai (Orosz) - Ács (Báles Zs.), Báles I., Magyar P., Mód - Klein, Horváth H. (Kásler Barnabás). Vezetőedző: Vajda Gusztáv.

Gól: Paluska K. (30.), Halász (80.), ill. Zs. Nagy (12., 38., 48.), Viniczai (65.).
Kiállítva: Kollár (54.), ill. Klein (54.).
Jók: Paluska K., Halász, ill. Zs. Nagy, Spánitz, Viniczai.

Az első tíz perc az ismerkedés jegyében telt, ám nagy iramban zajlott. A 13. percben, kissé váratlanul megszerezte a vezetést a Csór, Zs. Nagy Balázs távoli lövése talált utat a kapuba, 0-1. A 15. percben Spánitz Bálint szabadrúgása a jobb kapufán csattant. A 30. percben érett góllá a hazaiak fölénye. A csóri labdakihozatalok korai letámadása rendre eredményes volt, Paluska Krisztián labdaszerzése után könnyedén vitte el a labdát a kapus mellett, és passzolt a hálóba, 1-1. Az egyenlítés után még inkább fokozódott a tempó, de a vendégek is újabb erőre kaptak. Ennek eredményeként a 39. percben Zs. Nagy újabb gólt szerzett, egy távoli szabadrúgása akadt be a hosszú sarokba, 1-2. A 48. percben nem értette meg magát az enyingi kapus és védője, akik szorongatott helyzetben egy hazaadás után összeütköztek, Zs. Nagy pedig a hálóba segítette a labdát, 1-3. Az Enying nem adta fel, és a fokozódó tempó mellett hatalmas feszültség is keletkezett a pályán. Klein Márk két perc alatt kétszer is komoly lökdösődésbe keveredett, ezért ő és az enyingi Kollár Péter is előbb mehetett zuhanyozni. A 65. percben a Csór sikeresen végig vitt egy támadást a baloldalon, melynek végén Viniczai Bence passzolt Ábrahám Zsombor kapujába, 1-4. A 80. percben Halász Gergő vállalkozott távoli lövésre, a 30 méteres ívelés a hátráló kapus felett szállt a hosszúba, 2-4. A 85. percben egy beívelést követően Paluska K. fejese érintette a felső lécet. Jó iramú, parázs mérkőzésen nyert a Csór, de végeredményben a hazai védelmi hibák döntöttek a javukra.

Tudósított: Mohai Norbert.

A Móri SE – Sárbogárd SE találkozóra a csapatok MOL Magyar Kupában történő kötelezettsége miatt 2025. december 6-án, szombaton 13 órakor kerül sor. 

Szabadnapos: Lajoskomárom

Forrás: Káldor András

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu