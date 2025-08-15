A BL-résztvevő felülkerekedett

Motherson-Mosonmagyaróvári KC - RK Podravka Koprivnica 32-34 (16-19)

Vezette: Bóna Szabolcs, Földesi Csaba.

Motherson-Mosonmagyaróvári KC: Arenhart, Halter (kapusok) – Tóth E., Quist 6 (2), Falusi-Udvardi 3, Eghianruwa 3, Tatar, Dzaferovic 2, Kukely 5, Wolfs 2, Molnár D., Kazai 4, Tyiskov-Helembai, Tóth G. 7 (3). Vezetőedző: Dragan Adzic.

RK Podravka Koprivnica: Tucakovic, Marinovic (kapusok) – Vukovic 1, Miklic, Kosovac 1, Pletikosic 5, Brkic, Dramac 1, Senvald, Vuljak 1, Debelic 5, Barisic 5, Simara 3, Pandza 3, Prkacin 5, Mamic 4 (4). Vezetőedző: Ivica Obrvan.

Kiállítások: 10, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 6/5.

Igen kiegyenlített első félidőt láthattak a szurkolók, a horvát bajnok igyekezett dominálni, ám a 10. percben Tóth Gabriella 7 méteresből egyenlített (5-5), majd Falusi-Udvardi Laura góljával már a mosoniaknál volt az előny. Ezt követően fordított a Podravka, elment két gólra, Dragan Adzic pedig nyomban időt kért. A folytatásban a több eredményes támadás, és a jó védekezés meghozta gyümölcsét, és a 20. percre újfent egyenlő volt, 10-10. A játékrész hátralevő részében azonban a horvátok megrázták magukat, ismét kétgólos vezetést kovácsoltak, amelyet a szünetre még egyel megfejeltek (16-19).

A pihenő után a kaproncaiak két gyors góllal nyitottak, míg az MKC első találatára csaknem négy percet kellett várni. Ötgólos hátrányból kezdtek felzárkózni, majd Kazai Anita góljai a 39. percre felhozták őket 21-23-ra. Egy perccel később pedig már az egyenlítésnek örülhettek Kukely Anna góljával, 23-23. Sőt, többször hibázott a Bajnokok Ligája-résztvevő, és ezzel élni tudott a mosoni gárda, Tóth Gabriella találatával kettőre növelve vezetésüket, 25-23. A hajrá viszont megint a Podravkáé lett, amely az utolsó tíz percre háromgólos fórt dolgozott ki. Ezt öt perc alatt ugyan kis híján ledolgozták, de egyenlíteni már nem sikerült az Adzic-tanítványoknak, és a lefújásra két góllal jobbnak bizonyult az RK Podravka.