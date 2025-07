Zseniális az anya, nagyszerű a lány: bővül az Olimpiai Park

Ezek után mit mondott az édesanyjának, amikor először tudott vele beszélni?

– Először is azt, hogy bocsánat! Bocsánat, hogy nem vettem fel a telefont és nem néztem meg az üzeneteket. De ő akkor olyan boldog volt, annyira örült, hogy mindegy volt neki minden. Szerintem akkor még ő sem fogta fel igazán, mi történt.

De volt idő, amikor ő gratulált önnek.

– Igen, valóban…

Édesanyjával, Karikó Katalinnal

Forrás: Francia Zsuzsa fotói közül

Milyen emlékeket őriz magában az olimpiai győzelmekről?

– Nagyon kedveseket. Mindig ott volt velem a versenyeken a családom, még anyukám nővére is. Nagyon jó volt látni és érezni, hogy mindig ott vannak mellettem és szurkolnak nekem. Akkor is, ha nyertem, akkor is, ha nem, és még akkor is, ha utolsó lettem. Megpróbáltam mindent megtenni azért, hogy örüljenek nekem. Aztán eljött az a nap, amely azt jelentette, hogy az már nem egy mindennapi verseny, hanem az olimpia, sőt, annak is a döntője.

Két olimpiai aranyéremről van szó. Melyik a kedvesebb, van-e különbség a szívében a kettő között?

– Az első olimpiai aranyérem olyan, hogy azt először el sem tudja az ember képzelni. Hiszen nem jártam soha előtte olimpián, sem mint versenyző, sem mint néző, csak a televízión keresztül figyeltem a közvetítéseket. Majdnem olyan volt nekem, mint egy Nobel-díj, egy elérhetetlen álom! El sem hittem: akkor én most megyek az olimpiára? Amikor aztán megkezdődtek a versenyek, az elődöntők, már csak a teendőkre összpontosítottunk. Aztán oké, jött a döntő, és nyertük. Csak akkor esett le nekem, hogy az nem csak egy mindennapi verseny volt, hanem egy olimpiai döntő, amikor én is ott eveztem a győztes hajóban. De második alkalommal már tudtam, mi következik. London annyiban érdekesebbnek bizonyult, mint Peking, mert a londoni olimpián rendkívül népszerűnek számított az evezés. Olyan sok rajongó gyűlt össze, hogy már ötszáz méternél szurkoltak, aztán ezernél még jobban, az utolsó ötszáznál pedig már alig hallottam, mit mond a kormányos, annyira kiabáltak az emberek.