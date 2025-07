Itt a válasz mindenre, a Videoton ügyvezetője nem titkolózott

A szakember már hosszú évek óta irányítja a Videoton FC Fehérvárt, a nemrég megtartott szurkolói ankéton pedig jómaga is felszólalt és válaszolt a felmerülő kérdésekre. Most a klub hivatalos oldalán készítettek vele interjút, amelyben beszélt többek között a keret alakulásáról és az ajkai mérkőzésről is.

A vidi.hu kérdésére Balogh Attila elárulta, Tímár Krisztiánnal, egy székesfehérvári kötődésű vezetőedzővel és Boér Gáborral is tárgyaltak, végül utóbbival sikerült megegyezniük, valamint ő volt a legmeggyőzőbb jelölt úgy szakmai, mint emberi oldalról is. „A vezetőedző kiválasztása is ugyanúgy zajlik, mint bármilyen munkahelynél, bármilyen posztra. Természetesen az mindig benne van, hogy mellényúlsz, de az első benyomások és a vezetőedző szakmai múltja alapján igyekszel a legjobb döntést meghozni."

Szóba került emellett az is, hogy ki volt az aki a játékosokkal tárgyalt. Az ügyvezető elárulta, a tulajdonos megadta a pénzügyi keretet, Boér Gáborral egyeztetve pedig kiválasztásra kerültek azok a labdarúgók, akik szakmailag beleillettek az elképzeléseikbe. „Voltak olyan korábbi Vidi-játékosok, akiket szerettünk volna visszahozni. Nem titok, hogy közülük volt olyan, akivel az anyagiakban meg tudtunk egyezni, de végül a családja kérésére, kényelmi okokból egy fővárosi együttesbe igazolt, mással pedig épp az anyagiakban nem tudtunk közös nevezőre jutni."

„Volt szerepem azért az elmúlt egy évtized eredményeiben, a két bajnoki címben és mindemellett a Sóstói Stadion fejlesztésében is részt vettem. Technikailag ugyan menedzselni tudom a játékosok leigazolását, de szükségem van egy olyan személy szakmai támogatására a kiválasztás során, aki mélységében ismeri az NB II-es mezőnyt. Éppen ezért kellett olyan vezetőedzőt választanunk, akinek van NB II-es múltja is és támaszkodnunk kellett az ő tapasztalatára, hiszen vezetőedzői szemmel másképp nézi a játékosokat, mint mondjuk én" – fogalmazott Balogh Attila azzal kapcsolatban, miért maradt ő a Videoton FC Fehérvár ügyvezetője. A szakember már 13 éve benne van a klub életében, és jól ismeri az ügynököket.

