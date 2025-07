Megdöbbentő részleteket árult el Tímár Krisztián a Vidinél töltött időszakáról

Igazán mozgalmas nap volt április 15-e a Fehérvár FC életében, hiszen előbb menesztette az együttes Pető Tamás vezetőedzőt, majd bejelentette, hogy Tímár Krisztián veszi át a helyét. A Nyíregyházáról érkező szakember feladata az volt az akkor hátralévő hat mérkőzésen, hogy megmentse a csapatot az NB II-be történő kieséstől, azonban ez nem sikerült, a hosszú idő után ismét Videotonnak hívott együttes kiesett az élvonalból, Tímár pedig távozott, a helyét Boér Gábor vette át. A tréner most az m4sport.hu-nak nyilatkozott a Székesfehérváron eltöltött időszakáról.

Tímár Krisztián elmondása szerint egy széteső félben lévő csapatot vett át, amely nagyban hozzájárult hogy kiesett az NB II-be a Videoton.

Emiatt esett ki a Videoton Tímár Krisztián szerint

A Nyíregyházáról érkező szakember szerint a vezetőedzői szerződés aláírásakor olyan érzése volt, mintha hazatért volna. Kilenc éve él Székesfehérváron és az első felnőtt megbízatását is itt kapta meg annak idején, valamint a fia is a csapat utánpótlásban játszik, így a klub mellett számára is kézenfekvő volt hogy elfogadja a piros-kékek ajánlatát.

Az általa irányított együttest leginkább a bizonytalanság jellemezte. A játékosok leginkább a jövőjükkel voltak elfoglalva, és nem a kiesés elkerülése volt a fő fókuszban, és ez a pályán mutatott játékra is kihatással volt Tímár szerint.

„Az a bizonytalanság, ami kívülről is érezhető volt a klub életén, belül még erősebben jelen volt. A játékosok a saját jövőjükkel voltak elfoglalva, ki a lejáró vagy épp kölcsönszerződésével, senki sem tudta, mi lesz vele, a vezetők meg nem igazán tudtak tájékoztatást adni a jövővel kapcsolatban. Ez kihatott a mindennapokra, így kezdtünk bele a munkába. Egy negatív szériában lévő alakulatot kellett átvennünk, egy-két meccset kellett volna nyernünk. Sajnos nagyon kevésen múlt, de ezek elmaradtak" – nyilatkozta Tímár Krisztián

A tréner beszámolt olyan igen érdekes esetekről is, hogy a játékosok közül többen megkeresték hogy az idény végén távozni terveznek a csapattól, és szeretnének kezdőként pályára lépni.

„Elkezdtük a közös munkát, láttuk, hogy elég sok külföldi játékos volt, mindenkinek megvolt a maga problémája. Például akadt olyan, aki odajött hozzám és mondta, szeretne kezdő lenni, mivel az idény végén távozik, több éve a csapatnál van és szeretne szépen búcsúzni. Mondtam neki, hogy ez azért nem így működik, nem lehet valaki kezdő csak azért, mert szépen szeretne búcsúzni, a klub érdekei ennél fontosabbak. Sok játékos ehhez hasonlóan volt ott fejben, úgy éreztem, az egyéni érdek sokszor előrébb szerepel néhányuknál, mint a csapaté."