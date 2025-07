„Ez a kezdet" – szurkolói ankétot tartott a Videoton FC Fehérvár (galéria, videó)

Kalandos időszakon van túl a ma már ismét Videotonnak hívott székesfehérvári futballcsapat. Nem is véletlen, hogy az RBD Ultras kezdeményezésére a klub vezetőivel és a játékosaival együtt szurkolói ankétot hirdettek július 22-én, kedden estére. Az NB II-es idény kezdete előtt Székesfehérvár MJV polgámestere, Cser-Palkovics András, a piros-kékek ügyvezetője, Balogh Attila, a vezetőedző, Boér Gábor, a játékosok közül Spandler Csaba, Bobál Gergely, Papp Milán és Tiefenbach Dániel, valamint a rendőrkapitány, Milus Gábor, és az ultracsoport vezetője, Rotter Balázs válaszolt a felmerülő kérdésekre.

Szurkolói ankétot tartott a Videoton FC Fehérvár.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Videoton-család összefogása a legfontosabb

Már a 17.30-as kapunyitáskor rengetegen voltak a Sóstói Stadionnál, az érdeklődő drukkerek pedig gyorsan megtöltöttek egy szektort. Közben megérkeztek a főszereplők is, akik minden felmerülő kérdésre igyekeztek válaszolni. Óházy Bálint, a klub sajtófőnöke nyitotta meg a beszélgetést, majd Cser-Palkovics Andást kérte fel arra, hogy nyissa meg az estét. A polgármester elmondta, rendkívül fontos, hogy sikerült megmenteniük a gárdát, azonban fontos vállalásokat tettek az emberek felé, amelynek meg kell felelniük. Kiemelte, örül, hogy sikerült egy láthatólag ütőképes keretet összetenni a szezon kezdetére, Boér Gábor személyében pedig egy motivált szakember ült le a kispadra. Utána a klub ügyvezetője, Balogh Attila, valamint a vezetőedző, Boér Gábor is megosztotta a gondolatait, ezután pedig jöhettek is a kérdések.

A nyitóbeszédek után a szurkolóké volt a főszerep, a kérdések pedig jobbnál jobb, és fontosabbnál fontosabb témákat érintettek. Több kérdező is méltatta a csapatkapitányt, Spandler Csabát, aki annak ellenére is kitartott a klub mellett, hogy ezzel teljesen új szerződési feltételeket kellett elfogadnia. Ezt a polgármester, Cser-Palkovics András is többször hangoztatta a beszélgetés során, hozzátéve, hogy minden dolgozónak és játékosnak, aki kitartott a csapat mellett hatalmas elismerés jár. Az egyetértésüket a kilátogatók hangos tapssal jelezték.