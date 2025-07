Beszámoló a paksi diadalról, még a Vidi szurkolók dala is felcsendült

Csütörtök este kollégámmal ellátogattunk a Paksi FC–Maribor Konferencialiga-selejtező mérkőzésre. Mielőtt belevágnánk magába a mérkőzésbe, beszéljünk arról, hogy mégis mi köze van Fejér vármegye sportéletéhez ennek a találkozónak? Talán kissé meglepő lehet a válasz, de igenis elég sok, hiszen ha csak annyit mondok, hogy Videoton, Puskás Akadémia, Mór, Bodajk, ezek mind megjelentek tegnap a pályán. Kovácsik Ádám állt a zöld-fehérek kapujában, aki korábban hosszú évekig védett a székesfehérváriaknál, Zeke Márió is megfordult a piros-kékeknél. A Vidi mellett Fejér vármegye labdarúgásának másik "zászlóshajója" a Puskás Akadémia két korábbi játékosa is pályára lépett, hiszen Komáromi György a Mariborban futballozik, míg a mindent eldöntő gólt előkészítő Balogh Balázs is eltöltött két szezont a felcsútiaknál, valamint Haraszti Zsolt is megfordult mindkét együttesben. A cserékről se feledkezzünk meg, hiszen Hahn János is játszott Puskás Akadémia szerelésében. Hinora Kristóf Móron látta meg a napvilágot, valamint élete jelentős részét Bodajkon töltötte.

A Paks diadalmaskodott a pályán, míg a lelátóról felcsendült a jól ismert Videoton rigmus

Forrás: Magyar Nemzet

Jóval a mérkőzés kezdése előtt a Fehérvári úti stadionhoz értünk, amelynél szép számmal gyülekeztek a szurkolók. Már este hét óra fele járt az idő, de a hőmérséklet továbbra is tikkasztó volt, így könnyen fogytak a hideg ásványvízek, üdítők, sörök. A kezdőrúgásra valamelyest mérséklődött ez az időjárás, de amiatt nem kellett aggódni, hogy kabátra lesz szükség.

A bíró belefújt a sípba, a labda játékba lendült, a lelátó megtel..., najó ez azért túlzás lenne, de azért népes nézősereg gyűlt össze, egészen pontosan 2398-an foglaltak helyet a lelátón.

Már az első percekben látszódott, hogy Bognár György csapatának nem lesz könnyű dolga, hiszen Orphe Mbina alaposan megnehezítette Vas Gábor dolgát. Az alapból háromvédős szisztémában futballozó Tolna vármegyeiek hátsó alakzatának tagjai kisegítették egymást, így együttes erővel megállították a szlovén akciókat. A tribünön is érezték, hogy kemény dió lesz a lila-sárgák elleni összecsapás, ezért hangos buzdításba kezdtek a drukkerek. Örömünkre nem kellett sokat várni az első paksi lehetőségekre sem, a levegő nemcsak a hőmérséklet miatt izzott. A vendégek védőinek nem tetszett Tóth Barna játéka, hiszen a hórihorgas támadó folyamatosan az útjukban volt, remekül tartotta meg a labdákat, keményen beleállt a párharcokba. Ki kell emelnem Komáromi György játékát is, a Maribor az összes létező pontrúgást vele végeztette el, és ez érthető is volt, hiszen rendkívül veszélyes szituációk alakultak ki a beadásaiból.