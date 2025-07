Válságos állapotba került a Videoton-legenda

A Videoton '80-as évekbeli legendás csapatának meghatározó játékosa, Novath György kórházba került – számolt be a hírről az fmc.hu. Az egykori kiváló labdarúgó tüdőgyulladásból lábadozott, majd amikor úgy tűnt, hogy jobban lehet, akkor nádasdladányi otthonából rohammentő szállította a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházba, ahol most próbálnak rajta segíteni a felesége tájékoztatása szerint.

A Videoton legendás játékosai, Végh Tibor és Novath György a Vidi40 rendezvénysorozaton. Novath most válságos állapotban került kórházba

Fotó: Horog László/FMH

A Videoton legenda korábban is egészségügyi problémákkal küzdött

A korszak meghatározó labdarúgójának a tüdejével van komoly probléma, ami miatt most válságosra fordult az állapota. Korábban is küzdött már egyéb komoly egészségügyi problémával is, a pályán pedig szintén mindig nagy küzdő volt.

Novath György számára mihamarabbi teljes felépülést kívánunk.