Csúnyán odaszúrt a Videoton vezetőségének a legenda – videóval

A Videoton FC Fehérvár szerencsésen megmenekült, így már arra készülhetnek a drukkerek, hogy július 28-án a Budapest Honvédet fogadják a labdarúgó NB II első fordulójában. Többször felmerült az elmúlt időszakban, hogy Nikolics Nemanja valamilyen szerepkörben visszatérhet a klubhoz, most azonban erős mondatokat fogalmazott meg a legendás futballista az M4 Sport műsorában.

A Videoton jelenlegi helyzetéről is beszélt Nikolics Nemanja

Forrás: Csapó Balázs

Nikolics Nemanjának markáns véleménye van a Videoton jelenlegi helyzetéről

Az egykori klasszis futballista több témában is elmondta a véleményét, mesélt a gyermekkoráról is, azonban talán ami a legfontosabb, a Videoton jelenlegi helyzetéről is kifejtette a gondolatait, valamint arról is beszélt, mekkora a különbség a Ferencváros és a székesfehérváriak között.

„A két edző a hibás azért, amiért kiesett a csapat, és ők viszik el a balhét? Igen, nekik is van ebben szerepük, biztosan. Azonban én nem feltétlenül csak bennük látom a problémát. Nem hosszabbítottak velük, elküldték őket, de a vezetőség ugyanaz maradt a klubnál, akik most hoztak egy harmadik edzőt, új játékosokat. A csapat velük esett ki az NB I-ből, most azonban az NB II-ben is ugyanaz a sztori megy tovább" – fogalmazott a jelenlegi helyzettel kapcsolatban Nikolics.

A több országban is maradandót alkotó támadó mielőtt rátért volna a Ferencváros és a Videoton közti különbségekre őszintén mesélt arról, hogy bár ők nem látták Zenta környékén a bombázásokat még gyermekkorában, de így is évekig tartó szorongásokat okozott neki a délszláv háború. Mint elárulta, a futball rengeteget segített neki abban, hogy ezt leküzdje, ami végül sikerült is neki.

„Amikor én 2010 és 2015 között először a Vidinél futballoztam akkor kilométerekkel voltunk a Fradi előtt, akkor a Debrecen volt az a csapat, amelyikkel harcoltunk a bajnoki címért. Amikor visszatértem Amerikából akkor már azt tapasztaltam, hogy a Ferencváros évekkel jár a Vidi előtt. Kívülről ezt nem tapasztaltam, de amikor beléptem a rendszerbe akkor láttam, hogy a fővárosiaknál állandóságban gondolkodnak, nagyon jó edzőt hoztak és jó csapatot csináltak. Évről évre bajnokok, a nemzetközi kupasorozatokban játszanak, emellett fiatalokat is nevelnek, akiket beépítenek majd eladnak. Most is van olyan projektjük, aki már a válogatottban is játszhatott. Az a különbség, hogy a Fradit olyan emberek vezetik, akik igazi fradisták, átérzik a klubot, szeretik azt és mindent megtesznek a sikeréért. Nálunk azt éreztem, hogy olyan emberek voltak a klubnál, akik saját magukat építették és nem a klub jövőjét" – vélekedett a két gárda közti különbségről Nikolics Nemanja.