A Videoton korábbi csatárát mai napig figyelhetik az akadémisták

Negyven évesen is meghatározó szerepet tölt be az NB III-ban. Vasárnap a Puskás Akadémia II számára is elkezdődik a szezon, a fiatalok mellett a Videoton korábbi támadója, Magasföldi József is a keretben van.

A Puskás Akadémia II is megkezdi a hétvégén a 2025-2026-os szezont. Az első fordulót megelőzően ellátogattunk Felcsútra is, ahol a csapat veterán támadója, Magasföldi József mesélt a felkészülésről és a keretben betöltött szerepéről. A veterán támadó korábban megfordult a Videoton FC-ben, ahol az egyik legemlékezetesebb mérkőzését 2002-2003-as szezonban az ETO FC Győr ellen játszotta, kétszer is bevette a zöld-fehérek kapuját. A Videoton korábbi támadója továbbra is élvezi a játékot

Fotó: Szabó Róbert Mai napig gólerős a Videoton korábbi csatára Magasföldi meghatározó szerepet tölt be a Puskás Akadémia II-ben, az előző idényben az NB III Északnyugati csoportjában 20 találattal gólkirály lett. Reagált Mikler Roland korábbi kijelentésére, aki a feol.hu-nak mosolyogva árulta el, hogy még kerekesszékben is segíti a magyar válogatottat. A támadó addig tervez játszani, ameddig élvezi, és a teste nem jelzi, hogy ideje befejezni. Emellett igyekszik mindenben támogatni az akadémistákat, és a legjobb tudását átadni nekik.

