Elsőre mindig visszatértek

Az őszi remek szereplést hasonlóan kiemelkedő teljesítménnyel folytatták tavasszal is. A Békéscsabai Előre ellen 4-2-re, majd a MÁV Előre ellen 2-1-re nyertek. Ezután ugyan a Várpalotai Bányász 2-1-re legyőzte őket, ám a tavasszal már csak kétszer kapituláltak: a Budapesti Spartacus ellen 3-2-re, a Pécsi Bányász ellen pedig 5-1-re vesztettek. Volt még két döntetlenünk is, a Miskolci VSC elleni 0-0 és a Szegedi EOL elleni 1-1, ám a többi találkozó piros-kék sikerrel zárult. Az utolsó meccsen, november 30-án, 2000 néző előtt visszavágtak a ZTE-nek, 4-2-re legyőzve őket a Tímár — Posch, Nagy III., Fejes, Borsányi (Kovács J., Kerecsényi - Pintér L., Pataki (Burka), Nagy Il, Karsai, Csukovics felállású együttessel. A fehérvári találatokat Csukovics, Nagy II., Karsai, és Kovács J. szerezték. Az 1969-es idény folyamán összesen 51 pontot gyűjtöttek, 24 győzelem, 3 döntetlen mellett és 7 vereséget jegyeztek. Ezzel a teljesítménnyel a tabella élén végeztek, és a történelmünk során másodszor is feljutottak az első osztályba.

A jók közül a legjobbnak a szenzációs formában futballozó - az 1969-es NB I/B-s szezonban 32 meccsen 34 gólt szerző - Karsai László számított. Mellette azonnal említeni kell Fejes Gábort, a Videoton első válogatott játékosát, Kovács Józsefet, a „magyar Beckenbauert” és a többi, hamarosan az „A” válogatottban is helyet kapó játékost: Wollek Tibort, Nagy II Jánost és Nagy III Jánost.