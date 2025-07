Magabiztos Videoton győzelem a főpróbán – galéria

A mérkőzés első perceiben rögtön nagy nyomást helyezett ellenfelére a Videoton FC. Két nagy lehetőség is kimaradt, az első próbálkozást a Monor kapusa Pirgi Péter védte ki, a második egy megpattanó lövés volt amely elkerülte a kaput. Szinte csak idő kérdése volt mikor szerzi meg a vezetést a Vidi, végül egy nagy bedobást követően a 12. percben Kálnoki-Kis Zsombor volt eredményes, 1-0. A középkezdés után próbált kitámadni a Monor, és ekkor a hazaiak egy érdekes védekezési stílussal operáltak. A labdát birtokló játékosra két, de sokszor három védő is rárontott, ezzel hibás passzra kényszerítve őt. Ez az úgynevezett „csapdázás" amely leginkább a kosárlabdában terjedt el, de ennek alapján labdarúgásban is hasznát lehet venni.

A tét nélküli mérkőzés ellenére nagyon komolyan vették a találkozót a Videoton FC játékosai.

Fotó: Szabó Zsolt

A biztos vezetés tudatában sem lassítottak a székesfehérváriak, tovább ostromolták az ellenfél kapuját. Ennek ismét meglett az eredménye, Kálnoki-Kis ezúttal egy balról érkező beadást vett le jól, majd lőtt a hálóba a találkozó 25. percében, 2-0. Három minutummal később folytatódott a fehérvári gólzápor. Négy támadónak sikerült a Monor védelme mögé kerülnie és a beadott labdát először nem találta el a középen érkező Ominger Gergő, ami megzavarta Pirgit és elvetődött. A vert helyzetben lévő kapus már nem tudta hárítani Horváth Tamás lövését, 3-0. A félidő hátralévő részében a vendégek hiába próbáltak kontrákkal támadást építeni a védők remek összhangban semlegesítették a próbálkozásokat köszönhetően a fehérváriak hálóőrének, Nagy Gergelynek, aki erőteljes, mély hangjával irányította a fehérvári védelmet.