Érződött az illetődöttség, kikapott a Videoton a Honvédtól – videó, galéria

Futballlázban égett Székesfehérvár és Fejér vármegye, hiszen július 28-án, hétfőn este elrajtolt a labdarúgó NB II 2025-2026-os kiírása a Videoton FC Fehérvár számára is. A piros-kékek nem kisebb ellenfelet, mint a Budapest Honvédot fogadták. Nem is volt kérdés, hogy bár az időpont nem a legszurkolóbarátabb, de így is szép számban látogatnak majd ki a drukkerek a bajnokira. A Sóstói Stadion már a kezdősípszó előtt egy órával elkezdett megtelni, és a kispestiek sem vallottak szégyent, hiszen öt buszt, valamint számtalan autót megtöltve több, mint 1000-en látogatottak el Székesfehérvárra. Nyilván a két tábor közötti feszültség már az első pillanattól kezdve érezhető volt, felmelegítette az egyébként kissé hűvös, futballra egyébként tökéletesen alkalmas időjárást.

A Videoton FC Fehérvár szurkolói ezúttal is kitettek magukért

Fotó: Szabó Zsolt

Boér Gábor egy igazán tetszetős csapatot küldött a pályára, hiszen Nagy Gergely a kapuban, Spandler Csaba és Bedi Bence pedig a védelemben jelentette a stabilitást. A támadók között szerepet kapott a felkészülés alatt négy gólt is jegyző Kálnoki-Kis Zsombor, valamint a hatalmas tehetséggel rendelkező Kovács Patrik is. A másik oldalon Feczkó Tamás a kapuban a rutint választotta, és a korábban évekig a Videotont erősítető Tomas Tujvelt nevezte a gólvonal elé, de a szintén korábbi Vidi játékos, Hangya Szilveszter is lehetőséget kapott, akárcsak a fiatalok közül Csontos Dominik, vagy éppen Zuigéber Ákos és Szamosi Ádám is.