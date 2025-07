Bobál Gergely: Motivál, hogy a Videotonban futballozhatok – videóval

A Videoton FC Fehérvár hamarosan nekivág a labdarúgó NB II-nek, a szombati főpróbán magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott az NB III-as Monor ellen. A pályán volt az a Bobál Gergely is, aki idén nyáron érkezett Székesfehérvárra. A támadóval a céljai mellett arról is beszélgettünk milyen bajnokság az NB II, de szóba került a Budapest Honvédez való kötődése is.

A Videoton FC Fehérvár támadója, Bobál Gergely minél több góllal segítené csapatát az új idényben

Fotó: Szabó Zsolt

A Videoton új támadója segíteni akarja a csapatot

Bobál Gergely számára az a legfontosabb, hogy minél több góllal segíthesse a székesfehérváriakat, de az alább látható teljes interjúban arra is fény derül, hogy várja a nyitó fordulót, ahol a nevelő klubja ellen lép majd pályára.