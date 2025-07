Újra a vármegyében

A Főnix FC nevével a felnőtt szinten a vármegye labdarúgásában először a 2016-2017-es idényben találkozhattak a szurkolók. Az addig kizárólag az utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesület lépett egyet előre, és lehetőséget próbált adni saját nevelésű játékosainak, hogy a felnőttek között is megmutassák magukat. Mindenesetre évről-évre haladtak előre, és a megye három, majd a megye kettő megnyerése után az első osztályban sem vallottak szégyent Pavlik József vezetőedző tanítványai. 2018-tól meghatározó csapata voltak az osztálynak, ezen idő alatt háromszor végeztek a dobogón, míg a 2023-2024-es idényben felértek a csúcsra, megnyerték a bajnokságot, ezt követően pedig az NB III Dél-Nyugati csoportjában folytatták. Ősszel karnyújtásnyira voltak attól, hogy meghosszabbítsák tagságukat, a 11. helyen fordultak, ám a csapat tavaszi produkciója már korántsem lett ennyire eredményes, mindössze négy pont lett a jutalmuk, és, ha minimális különbséggel is, de kiestek. Itt elsősorban döntőnek bizonyult a végelszámolásnál, hogy két rangadón, a PTE-PEAC, és a Gárdony Agárdi-Gyógyfürdő elleni összecsapásokon, hazai pályán szenvedtek vereséget. A fehérváriak abban még reménykedhettek, hogy a visszalépések következtében mégis megőrizhetik NB III-as tagságukat. Aztán kiderült, hogy a csoportjában a pályán hiába harcolta ki a bennmaradást a Bonyhád VLC, mégsem marad az NB III-ban, csapat ugyanis önként visszalépett. Ez azonban nem nyitotta meg az utat a Főnix FC előtt, mert az Magyar Labdarúgó-szövetség feltöltési szabályzatának értelmében egy másik Tolna vármegyei csapatot, a legerősebb nem feljutó Dombóvár FC-t kérték fel arra, hogy egy osztállyal magasabban futballozzon a következő idénytől.

Pavlik József a felnőtt legénység létrehozása óta dirigálja a csapatot, nála jobban senki nem ismeri a körülményeket, és szívesen megosztotta benyomásait az elmúlt idény tapasztalatairól.

– Csak rajtunk múlott, hogy nem maradtunk bent, mert amennyiben az utolsó mérkőzésen egy pontot szerzünk, akkor továbbra is az NB III-ban szerepelhetnénk. Tulajdonképpen nagy tragédia nem történt, nagyjából az következett be, amit vártunk, és teljesítettük azt, amit vállaltunk. Nem igazoltunk komoly összegekért játékosokat, akik esetleg bent tudtak volna bennünket tartani, a fiataloknak adtunk lehetőséget, jelentős szerepet. Végül is ez jött ki belőle, tavaszi szezonban 4 pontot szereztünk, és ezzel nem lehetett bent maradni. A mi fiataljaink, a 2006,a 2007, és a 2008-as generációnk még nem érett arra, hogy egy állandó NB IIII-as csapatot alkosson. Féltávnál ugyan még nyeregben érezhettük magunkat, de meg kell nézni azt, hogy ezt követően öt játékosunk távozott - Bolla Barnabás abbahagyta, Tóth Barna Ausztriába szerződött, Réti Patrik megsérült, Andróczi Krisztofert megműtötték, valamint Adorián Gergő sem volt teljesen egészséges, ráadásul még Zólyomi Dávid is munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva befejezte az NB III-as futballt. Az ősz még úgy, ahogy rendben volt... Meg kell nézni a mérkőzéseinket, hogy volt olyan szituáció amikor két 2008-as, négy 2006-os, és három 2007-es születésű játékos volt a pályán, mellettük pedig két idősebb labdarúgó volt - Csiba Zoltán, és Pápai Kristóf. Ennyire tellett, emiatt nem lehetünk szomorúnak, ezek a tények, a futball mindig igazolja önmagát! Arra büszkék vagyunk, hogy most, a nyár folyamán három játékosunk el tudott menni NB III-ba - Kubarics János Kisvárdára, Gruber Ádám Siófokra, Emperger Márk Iváncsára - ahol biztosan meg fogják állni a helyüket. Összeségében a mi fiatal csapatunk sajnos kiesésre volt ítélve! – tudtuk meg a szakembertől.