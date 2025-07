Ugrás az ismeretlenbe, Lukács Norbert Oroszországban

Kosárra tör a válogatottban, az egyik szombathelyi selejtezőn Fotó Unger Tamás/Vas Népe

Jelenleg is a Tisza-parti városban edz, amire engedélyt kapott korábbi klubjától. A válogatottságot a közelmúltban lemondta, ami meglepetést keltett a sportág berkeiben. Címeres mezben 2021 februárjában, a pandémia idején mutatkozott be, Ukrajna ellen idegenben, buborékban játszott Eb-selejtezőn. Első kosárérintésére azonnal pontot szerzett, jó ütemben érkezett, a gyűrűről lecsorgó labdát sodort a hálóba.

-A meccs felét végigjátszottam, húsz perc elsőre kimondottan nagy dolog volt. A folytatásban is számított rám a szövetségi kapitány, eddig összesen 21 alkalommal léptem pályára piros-fehér-zöldben, olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki selejtezőkön, valamint felkészülési mérkőzéseken. Négy éve folyamatosan ott vagyok a nemzeti csapatban, előbb Ivkovic Stojan, a jelenben Gasper Okorn is végig számított rám, bizalmat szavazott nekem, amivel igyekeztem is élni minden alkalommal. A legjobb meccsem a törökök elleni hazai selejtező volt, amit sajnos elvesztettünk, nem akkor voltak a legjobb számaim, de nagyon jó energiával játszottam, úgy érzem, sokat hozzátettem, támadásban és védekezésben is. Sokat gondolkodtam, végül úgy döntöttem, az idei nyárra lemondom a válogatottságot. Nem volt egyszerű, de úgy ítéltem meg, a kérdéses jövő miatt szeretnék csak az új klubomra, koncentrálni, a sérüléseket elkerülni, a legjobb állapotban megérkezni Oroszországba. A korábbi idényekben nem voltam mindig egészséges, a vállammal és hátammal is akadtak problémám, most minden rendben van körülöttem. A Nyizsnyij Novgorod nagy lépés az életemben és a karrieremben, ezért a nyáron szerettem volna százszázalékosan az új csapatomra koncentrálni, nagyon fontos, hogy ott legyek már a felkészülés kezdetén. A válogatottság lemondása csak az idei nyárra szól, amennyiben a szakmai munka felelőse számít rám, a későbbiekben ott leszek a nemzeti együttesben.