„Mi van,tesó?" – Hatalmas gólt rúgott Pécsi Árminnak Szoboszlai Dominik

A Vörösöknél már javában tart a felkészülési időszak az új idényre. Az átigazolási időszak során, Szoboszlai Dominik mellé két magyar játékos is érkezett az együtteshez. A Bournemouthból Kerkez Milos, valamint Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia első számú, 20 éves kapusa is az Mersey-parti városba tette át székhelyét. Az már tudva levő volt eddig is, hogy Kerkezzel jó kapcsolatot ápol a magyar válogatott támadó, de egy klub által közzétett videó alapján úgy tűnik, Pécsivel is megtalálta a közös hangot. Szoboszlai nagyjából 18 méterre a kaputól eresztett meg egy lövést a gyakorlás során, amellyel kilőtte a jobb felső sarkot. A kapus tehetetlen volt a próbálkozással szemben. A támadó egy „Mi van,tesó?" mondattal nyugtázta a sikeres megmozdulást.

Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin remek kapcsolatot ápol egymással a pályán kívül is.

Fotó: Mirkó István

Augusztus közepén kezdi meg az új idényt Szoboszlai Dominik együttese

A Liverpool FC augusztus 12-én kezdi meg szereplését az új idényben a Bournemouth ellen.