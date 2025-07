Szoboszlai Dominik is elbúcsúzott, ennyi volt

Hivatalos oldalain jelentette be vasárnap az RB Leipzig, hogy 12 év után elhagyja a klubot a dán válogatott támadó, Yussuf Poulsen. A 31 esztendős támadó 425 mérkőzésen lépett pályára a „Bikáknál", amely még akkor igazolt a klubhoz, amikor feljutott a harmadosztályba. Természetesen így a futballista egy rövid ideig Szoboszlai Dominiknak is csapattársa volt, a liverpooli sztár pedig nem is ment el szó nélkül a hír mellett.

Youssef Poulsen 12 év után távozik Lipcséből, ahol Szoboszlai Dominik is a csapattársa volt.

Fotó: Bundesliga

Szoboszlai Dominik is megszólalt

A magyar válogatott középpályása a dán játékos távozásáról szóló egyik bejegyzéshez írt egy kommentet, mindössze egy szóban búcsúzott.

Legenda

– írta Szoboszlai Dominik, aki mellett Gulácsi Péter is elbúcsúzott Poulsentől a hivatalos Instagram oldalán.