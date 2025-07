A világbajnokot köszöntötték a Börgöndi úton

A reptéren a szakosztály-igazgató, Vörös Zsuzsa mellett a sportiroda dolgozói is gratuláltak az egyéniben és a csapatban is magabiztosan aranyérmes Szécsi Nemerének, a fehérvári öttusázó ahol elindult, ott nyert a Dél-Afrikában bonyolított eseményen. Másnap délelőtt a klub első embere, Tóth István is méltatta a tinédzser nagyszerű teljesítményét.

A Börgöndi úti sporttelepen balról Tóth István klubelnök, Málits István, Vörös Zsuzsanna, Vitéz László, Szécsi Nemere, Bencze Andrea, Szloboda József, Kovács Sarolta, kisfia, Tar Vincent és Katona Ferenc

Fotó: Horog László / FMH

− Rendkívül büszkék vagyunk rá, nagyon fontos, hogy ismét van olyan tehetségünk, aki méltó folytatója a korábbi hagyományoknak, azon az úton halad tovább, amit az elmúlt évtizedekben Demeter József, Katona Ferenc, Horváth Viktor és Demeter Bence kitaposott, de még sorolhatnám a neveket. Nemere rendkívüli tehetsége elvitathatatlan, nagyon remélem, a folytatásban is szállítja a sikereket az Alba Volánnak, Székesfehérvár városában és természetesen a magyar öttusának – közölte a klubelnök.

Érthetően Athén ötkarikás bajnoka, a fehérvári szakosztály első embere, Vörös Zsuzsanna is rendkívül boldog, érthetően roppant büszke Szécsi eredményeire.

− A győzelme után pár másodperccel már értesültem a sikerről, a szakmai stáb tagjaként a versenyen tartózkodó Kovács Sarolta azonnal hívott a beérkezés után, Málits István pedig rövid videót küldött a célszalag átszakításáról. Egy éve, szintén az U17-es vb-n, Portugáliában 4. lett Nemere – mi csak Némónak hívjuk – egyéniben, akkor idősebbek között szerepelt, most végre a dobogó legfelső sokára léphetett. A közelmúltban, Madridban negyedik lett egyéniben az Európa-bajnokságon, ezúttal minden összejött. Az külön kiemelendő, hogy a nemzetközi szövetség beszámolója szerint a korosztályában rekord pontszámmal diadalmaskodott, ha fejlődése töretlen marad, a jövő nagy bajnoka lehet. Saját nevelésű sportolónk, nálunk kezdett öttusázni évekkel ezelőtt, nagyon remélem, hogy még nagyon sok örömöt szerez nekünk. A reptéren átadtuk neki azt a magyar zászlót, amit az Alba Volán SC színeiben korosztályos világbajnokságon, egyéniben aranyérmet szerzett sportolóink írtak alá, nyolcan. Nagyon remélem, ez a szám tovább bővül az elkövetkező évek során.