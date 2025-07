Szécsi Nemere afrikai állatokkal találkozott

A harmadik helyről kezdte a kombit, az első lövészet után a társak csak a hátát figyelték, tisztes távolból követték a volános sportolót. Szécsi Nemere százszázalékos teljesítménnyel abszolválta a Johannesburgban rendezett viadalt.

Szécsi Nemere a célban a dél-afrikai világbajnokság

Fotó: UIPM

-Nem igazán számítottam favoritnak a verseny előtt, bár a nemzetközi szövetség, a UIPM úgy írt rólam a verseny után, hogy megérdemelt első helyezésem, de a verseny előtt úgy gondoltam, még nem igazán számolnak velem a favoritok között. Selejtezőt nem rendeztek, az elődöntőben jól ment, szerencsére magabiztosan be tudtam jutni a fináléba, honfitársam, Mitró Milán oldalán. A döntőben nem vezettem végig, a vívást igazán jól sikerült, de sok riválisnak ugyanannyi pontja lett a páston, mint nekem. Utána következett az OCR, ahol tudtam még hozni egy keveset a többieken, ez azt jelenti, hogy a második helyen álltam az úszás előtt, ami sajnos nem sikerült a legjobban. De rosszul sem, a medencézés után harmadikként, hát másodperces hátránnyal álltam oda a kombihoz, ami a dobogós helyezést már előrevetítette. A futásom kimondottan jó volt, a lövészeten még van mit csiszolni, bár a negyedik, egyben az utolsó lövészetem lett a legrosszabb. Itt van némi mentségem, ugyanis erőteljesen begörcsölt a combom, ami zavart nem csak a futásban, a lőállásban is. Ezzel együtt is nagy fölénnyel, közel 15 másodperces előnnyel nyertem.

A csapatverseny során is az élen végzett társaival Szécsi Nemere. A vártnál nagyobb különbséggel diadalmaskodtak.

-Meglepően nagy fölénnyel győztünk a csapatversenyben, a második helyre az egyiptomiak, a harmadikra pedig a németek jöttek be. Ezúttal nem volt túl nagy a mezőny, most kevesebb ország utazott ki, mint a tavalyi vb-re, ami valahol érthető is, Johannesburg nagyon messze van, nem mindenkinek van rá keret, hogy vállalja ezt a távolságot. Ezzel együtt is komoly volt a rivalizálás, nehéz volt odaérni az élmezőnybe. Sajnálom, hogy nem tudtam váltózni Balzsay Jázminnal, úgy gondolom, ahogy a világbajnokság előtt rendezett Eb-n, Dél-Afrikában is nagy esélyünk lett volna az aranyra. Az viszont egy kicsit megnyugtatott, hogy az egyéni küzdelmek után pihenhettem, fáradt voltam a döntő után. A versenyem másnapján indultunk haza, kimerítő zap volt. Július 21-én, 23.25-kor indultunk Johannesburgból Amszterdamba, 10 órás út után szálltunk le, majd mentünk tovább Budapestre, kis túlzással egy nap alatt értünk haza. Nekem tetszett Dél-Afrika, bár Johannesburg nem a legbiztonságosabb város, de összességében nagyon tetszett, Örültem, hogy miután vége lett a versenynek, még maradtunk egy napot, és a hazai szövetség, a MÖSZ támogatásával elmehettünk egy safari túrára, ami felejthetetlen élményt jelentett. Mindenféle afrikai állattal találkoztunk a saját környezetében, életterében, ami azért számunkra érthetően nem azt jelentette, mint amikor elmegyünk állatkertbe és nézelődünk.