Óriási bejelentés: válogatott klasszist igazolt a Puskás Akadémia!

Már lehetett hallani a sajtóhírekben, hogy a válogatott klasszis kapusa a Puskás Akadémiához szerződhet. A felcsúti együttes most a hivatalos oldalán jelentette be, hogy mindenben megállapodott Szappanos Péterrel, aki alá is írta a szerződését. A rutinos futballistával 2028-ig szóló megállapodást kötött a labdarúgó NB I tavalyi ezüstérmese.

2028-ig szóló szerződést írt alá Szappanos Péter a Puskás Akadémiával

Fotó: Puskás Akadémia

Szappanos Péter nem tér vissza korábbi sikereinek színhelyére, Felcsútat választotta

A 34 esztendős kapus a Ferencváros utánpótlását követően a Dunaharasztinál, majd Tatabányán és Zalaegerszegen futballozott. Nagyobb népszerűségre a Mezőkövesdnél tett, ahova 2018-ban igazolt, majd 2021 és 2023 között már a Budapest Honvédet erősítette. A fővárosiaktól igazolt Paksra, ahol a legnagyobb sikereit érte el, kétszer Magyar Kupa-győztes lett, valamint egy bajnoki ezüstöt és egy bronzot is gyűjtött a kollekciójába. Nemrég külföldön is kipróbálta magát, 2024 nyarától fél szezont védett a szaúdi ligában az Al-Fatehnél, most pedig a Puskás Akadémia kötelékében folytatja.

A magyar válogatottban 2022-ben mutatkozhatott be Szappanos Péter egy Görögország elleni felkészülési mérkőzésen, illetve idén júniusban is pályára lépett Azerbajdzsán ellen.