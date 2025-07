Stollár Fanny nem titkolózott, partnert keres – videóval

Az elmúlt időszakban a párosra helyezte a hangsúlyt a Kiskút TK bájos teniszezőnője, Stollár Fanny. A sportoló az orosz Irina Hromacsova oldalán versenyzett a füves szezonban, amellyel a holland s-Hertogenboschban tornát nyertek, Nottinghamben elődöntőztek, Wimbledonban pedig a harmadik körig jutottak. Stollár most a női tenisz Szuperliga döntőjén tűnt fel, ahol lapunknak nyilatkozott.

Stollár Fanny ezúttal nem lépett pályára a Kiskút TK színeiben, de így is a helyszínen szurkolt a csapatnak

Fotó: Kricskovics Antal

Stollár Fanny a legjobb 30 közé kerülne, de szeretné megtalálni állandó partnerét

A 26 esztendős teniszezőnő ebben az évben nem lépett pályára a Kiskút TK színeiben a Szuperligában, de a helyszínen bíztatta csapattársait. Ez meg is hozta az eredményét, hiszen a lányok zsinórban harmadjára is elhódították a magyar bajnoki címet. Ezzel kapcsolatban elmondta, pár teniszezik eleget, de hiányzott neki, hogy ő is aktív részese lehessen a diadalnak, hiszen Szuperliga csak egyszer van egy évben.

– Korábban nem Szuperligáztam, Székesfehérvárt választottam, hogy ott szeretnék játszani. Nagyon köszönöm a támogatóknak, Fehér Tominak is a lehetőséget, minden évben nagyon jó a csapat, és remélem, jövőre is tudjuk hozni ezt a szintet – fogalmazott Stollár Fanny.

A sportolót a legfrissebb WTA páros világranglistán a 42. helyen jegyzik. Mint elmondta, nem tudatosan tette át a fókuszt az egyéni versenyzésről a párosra, hanem azért, mert a jó ranglistájával minden nagyobb versenyre felkerülhetett, így ezt a lehetőséget nem akarta veszni hagyni. Az év elején az volt a célja, hogy a legjobb 50 közé kerüljön, amit már májusra sikerült elérnie, most pedig azért küzd, hogy az év végére odaférjen a legjobb 30 közé.

– Most jön majd az amerikai túra, Montreal, Cincinatti, US Open, utána pedig utazunk Ázsiában. A legfőbb célom a partner keresés, hogy találjak magam mellé egy olyan társat, akivel huzamosabb ideig tudok játszani, és jó eredményeket elérni, és élvezni a játékot – zárta gondolatait Stollár Fanny.