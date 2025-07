Történelmet írtak a sokszoros magyar bajnok elleni győzelemmel

Bombameglepetéssel kezdődött a Merkantil Bank Liga 2025-2026-os idénye, hiszen az első fordulóban az Aqvital FC Csákvár idegenben 4-1-re legyőzte a sokszoros magyar bajnok és kupagyőztes Vasast. A találkozót követően a Fejér vármegyeiek vezetőedzője, Tóth Balázs értékelt a feol.hu-nak.

Tóth Balázsék könnyűszerrel győzték le a sokszoros magyar bajnokot

Fotó: Szabó Róbert

– Tegnap este volt egy egészséges önbizalma a csapatnak, ami nem meglepő, egy nagyon jó felkészülésen vagyunk túl. A kezdőtizenegy nagy része nyáron érkezett hozzánk, de a tavalyiak közül is volt olyan, aki nem velünk tréningezett, Pál Barna a nyári alapozást a Puskás Akadémiánál töltötte. Ennek ellenére a srácok a Vasas ellen mindent megcsináltak, amit kértünk tőlük. Tudtuk milyen stílusú gárdával nézünk farkasszemet, ismerjük az edzőt, Erős Gábort és azt is, mit képvisel. Természetesen ők is alaposan felkészültek belőlünk, nem voltak titkaink egymás előtt, de mi sokkal jobb napot fogtunk ki. Működtek a kapuratöréseink, labdaszerzés után veszélyesek voltunk, Kiss Ágostonnak is volt nagy védése, valamint a védők is többször tisztáztak. Az első félidőben szinte az összes veszélyes lehetőségüket megakadályoztuk, leginkább csak távoli lövésekből voltak veszélyesek. Magyar Zsolt remekül játszott, amit csak fokozott, hogy kétszer is bevette a kaput. A góljainak köszönhetően megnyugtató előnybe kerültünk.

A sokszoros magyar bajnok és kupagyőztes belehúzott a szünet után

A szakember kiemelte, a cserejátékosok egytől-egyig jól szálltak be a mérkőzésbe, jó hozzáállásukkal sokat tettek hozzá az együttes teljesítményéhez.

– A csapatkapitány, Baracskai Roland is a padról szállt be, ő is a tapasztaltabb játékosaink névsorát erősíti, sokat tett hozzá a támadásainkhoz, valamint végén egy szép passzal ugratta ki Szalai Pétert, aki eldöntötte a találkozót.

Történelmet írtunk, hiszen a Csákvár korábban soha sem győzött a Fáy utcában.

Az angyalföldiek a fordulást követően sokkal aktívabbak voltak, de ez a csákvári taktika részét képezte.

– Szándékosan álltunk hátrébb, tudtuk jól célzó játékosaik vannak, amire a második félidőben Sztojka Dominik érkezésével csak ráerősítettek. A csapatot ennek megfelelően készítettük fel, még ha ők is lőnek, legyen mindig egy blokkoló ember. Emellett Lehoczki Bendegúznak is volt több hatalmas bravúrja, de a próbálkozásaik nagy része a közelébe érkeztek, a védők mindent elkövettek, hogy megkönnyítsék a dolgát. Mindent alaposan megszerveztünk és elterveztünk, de azért szükség volt a szerencsére is, hogy egy-két ilyen távoli átlövés ne találjon kaput. Úgy érzem mentálisan sikerült felőrölnünk az ellenfelünket, ennek köszönhetően a vége felé már egye pontatlanabbak voltak a lövéseik.