Légiósok 2 órája

Szárnyal a Puskás-nevelés, újabb bombagólt szerzett csapatában – videóval

A Puskás Akadémia nevélese ezúttal sem tétlenkedett. Sallai Roland ezen a héten másodjára is eredményes volt a Galatasarayban, most a Strasbourgnak talált be.

A Cagliari elleni 3-1-es győzelemből góllal és gólpasszal vette ki a részét, most az RC Strasbourg elleni szombati felkészülési mérkőzésen is eredményes volt a Galatasaray magyar futballistája, Sallai Roland. A Puskás Akadémia nevelése egyre jobb formába kerül, nem véletlen, hogy folyamatosan megkapja a lehetőséget a felkészülési időszakban az isztambuli gárdánál. Óriási bombagólt ragasztott Sallai Roland (balra)

Forrás: Origo Sallai Roland ezúttal is eredményes volt, nem is kis gólt lőtt A hatvanszoros válogatott Sallai Roland kezdőként 75 percet töltött a pályán a francia együttes elleni összecsapáson, az ötödik percben pedig már eredményes is volt, 26 méterről bombázott a hálóba, annak ellenére, hogy a lövés pillanatában összerúgott a csapattársával. Ahmet Kutucu bütün çabalarına rağmen , Roland Sallai’nin golünü engelleyemedi.😀



Galatasaray - Strasbourgpic.twitter.com/P7VIE7xSeZ — #KONSANTRASYON (@konsantrasyon33) July 26, 2025

