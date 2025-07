Nagy volt a jövés-menés

Beliczky Gergő, Bozsoki Imre, Dulló Martin, Gaszner Roland, Illés Bence, Kispál Taás, Lakatos Gergő, Molnár Attila, Pataki Márk, Scildkraut Krisztián, Sóron Tibor, Száhl Péter, Szalai Dániel, Tifán-Péter Bence, Tischler Patrik, valamint Varga Szabolcs nem folytatják pályafutásukat tovább Bicskén.

Az új igazolások pedig már aláírtak a klubhoz: Turcsik Bálint, aki Csongrád-Csanád vármegyében nevelkedett, megfordult a Szeged-Csanád Grosics Akadémiánál, majd három idényt húzott le az ETO FC Győr színeiben. Még nincs 18 esztendős a Kelen SC-től érkező támadó Herczeg Zalán, ő törökbálinti nevelés és nem csak a nagypályán, hanem a futsal világában is otthonosan mozog, az Aramis SE csapatában évek óta ontja a gólokat. A 19 éves balhátvéd Mohai Bálint nevelőegyesületétől, a Főnix-Gold FC-től érkezett Bicskére. Pályafutása során volt a Fehérvár FC és az MTK Budapest játékosa is. A 25 esztendős kapus, Varasdi Dániel pécsi nevelés, hat évet szerepelt az MTK-nál, egy-egy évig pedig a Budaörs és a Kozármisleny csapatában. A Pécsi MFC-től kölcsönjátékosként, egy évre érkezett Bicskére. Nyíregyházáról tette át állomáshelyét a 20 éves támadó középpályás Harmat Zsombort, aki dorogi nevelés, és itt is töltötte eddigi pályafutása nagy részét, majd egy zsámbéki és nyíregyházi kitérő után lett a Fejér vármegyei egyesület játékosa. A 20 esztendős támadó Nemes Márton Szigetszentmiklóson kezdett focizni, majd Soroksáron folytatta, ezt követően került a Ferencvároshoz, ahol több mint öt évet töltött.

Meghosszabbította szerződését Hirman Kristóf, aki immár az ötödik idényét kezdte el a csapatnál. Két rövid megszakítástól eltekintve kilenc éve szolgálja a BTC-t Rigó Máté kapus, akire nemcsak az NB III-as gárdánál, hanem utánpótlás edzőként is számítanak. Az új bajnoki idényben szintén Bicskén játszik a 32 esztendős, rutinos középpályás, Király Patrik, Rigóhoz hasonlóan ő is dolgozik az utánpótlásban, két csapatnál is átadja tudását.

Ami a szakmai stábot illeti, itt is történt némi változás, távozott Borbély Erik erőnléti edző és Tajti Balázs asszisztens edző. Az új idényben Csordás Csaba lesz a szakmai igazgató, Józsa Miklós a kapusedző, Király Dávid az asszisztens edző és Benkő Zsolt a masszőr.