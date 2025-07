Általában péppé verik egymást, de most gyermekeken segítenek (galéria)

Az idei év áprilisában Győrben hatalmas sikert aratott a küzdősport rendezvény, telt ház előtt küzdhettek meg egymással az MMA ketrecharcosok az Audi Arénában. November 7-én a MET Arénában lépnek be a küzdőtérre a bunyósok. A gálának van egy igen nemes oldala is, a Hexagone MMA Fight Night székesfehérvári eseményéből származó bevétel egy részét jótékony célra fordítják, mellyel az Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központot támogatják.

Az év egyik legnagyobb hazai küzdősport gáláját rendezik meg Székesfehérváron, A Hexagone MMA Fight Night-ot.

Fotó: Nagy Norbert

Őze-Guth Szilva, és Farkas Csaba a gála főszervezői kiemelték, hogy az ország egyik legszínvonalasabb sportrendezvényére van kilátás. Ennek érdekében a legmodernebb hang és fénytechnika mellett, egy 20 négyzetméteres bevonuló színpad is kiépítésre kerül, illetve, a küzdőtér körül található VIP részen magas szintű kiszolgálásban lesz része az ide jegyet váltóknak. Mindezek mellett számos hazai, és külföldi híresség is tiszteletét teszi az eseményen. Itt derült fény arra is, hogy az est házigazdája Szabó András Csuti lesz.

Az MMA gála promóterének francia elnöke számára nem volt ismeretlen Székesfehérvár

Laurent Pourrut,a Hexagone elnöke elsőként a magyarországi partnereknek köszönte meg a gála előkészítését, és szervezését. Az ő meglátása szerint fontos helyszín cége számára Magyarország, mert az MMA sportág rendkívül népszerű a régióban, és az itt megrendezett nagyszabású rendezvényekkel szeretnének hozzájárulni a sportág hazai fejlődéséhez. A francia származású vezető megjegyezte, nem ismeretlen számára Székesfehérvár. Élénken él benne az a 2017-ben lejátszott Videoton FC-FC Girondins de Bordeaux párharc, amely során nagy meglepetésre kiejtette a székesfehérvári klub a jóval esélyesebb bordeauxi klubot. A továbbiakban a magyar MMA küzdősportolókat méltatta, majd beszédét azzal zárta, hogy a Hexagone célja, hogy a sportág legjobbjait felvonultatva igyekezzen népszerűsíteni a küzdősportok ezen ágát az ilyen nagyszabású gálákkal.