Meglepte a Vasast a Csákvár

Vasas FC – Aqvital FC Csákvár 1-4 (1-3)

Illovszky Rudolf Stadion, 1791 néző

Vezette: Molnár Attila (Kóbor Péter, Ország Péter).

Vasas FC: Kiss Á. – Girsik (Hős, 46.), Otigba (Németh B., 78.), Pávkovics, Hei – Kapornai (Radó A., 65.), Hidi M. (Sztojka, 46.), Rab (Doktorics, 46.) – Urblik - Pethő, Barkóczi. Vezetőedző: Erős Gábor.

Aqvital FC Csákvár: Lehoczki – Lorentz, Umathum, Pál B., Helembai (Tifán-Péter, 76.) – Farkas A., Mészáros D. (Dencinger, 82.), Magyar Zs. (Karacs, 82.) – Szabó B. (Szalai P., 70.), Bányai, Ominger B. (Baracskai, 76.). Vezetőedző: Tóth Balázs.

Gól: Kapornai (45.), ill. Magyar Zs. (14., 17.), Hei (öngól, 37.), Szalai P. (88.).

Minden kétséget kizáróan a csákvári gárda az NB II egyik legstabilabb szereplője, mivel a Soroksár mellett a másik olyan csapat, amely az előző tíz idényben megszakítás nélkül a másodosztályban szerepel. Az előző évekhez hasonlóan nagy volt a jövés-menés a kék-sárgák, bár több meghatározó játékos távozott, ennek ellenére igazán nem mondható, hogy gyengültek volna, igaz a gólfelelős Nagy Zoárd találatai azért nagy valószínűséggel hiányozni fognak majd. Házigazdáiknál a nyári edzőváltás után „nagytakarításon” esett át a keret, nem titkolt céllal bízva a feljutásban.

Mindenesetre nagy várakozás előzte meg az összecsapást, a csákvári drukkerek azon tanakodtak, hogy milyen lesz majd idén kedvenceik idei szezonja, hiszen náluk is teljesen átalakult a játékosállomány.

Tapogatódzó, és kiegyenlített játékot láthattak a nézők az első negyedórában, különösebben nagy lehetőségek nélkül. Kicsivel többet kezdeményezett az AFC, és ennek eredményeként a 14. percben, egy kapu előtti kavarodás után a hazai védelmi hibáját Magyar Zsolt használta ki, jobbról, 8 méterről éles szögből vette be Kiss Ágoston ketrecét, 0-1. Alig telt el három perc, és Magyar duplázott, a 16-os vonaláról remekül tekerte be a labdát a jobb felsőbe, 0-2. A gólok után éledezni kezdtek a piros-kékek, több pontrúgással és felíveléssel operáltak, ám ezek túlságosan nagy veszélyt nem okoztak a Fejér vármegyei kapunál. Aztán a 31. percben Szabó Bence ballal hasonlóan a második gólhoz 20 méterről csavart a jobb felső sarok irányába, Kiss Á. azonban bravúrral tolta ki a labdát szögletre. Majd a 37. percben Helembai Márk baloldali beadását Bányai Péter csúsztatta kapura, Kiss Á. ugyan kiütötte a labdát, de a kipattanó Hei Viktorról a bal sarokba vágódott, 0-3. A 45. percben viszont szerencsés körülmények után, egy elkerülgető gólt kapott az AFC, Girsik Attila tálalt a jobbösszekötő helyén kilépő Kapornai Bertalan elé, aki 8 méterről úgy lőtt a kapu közepébe, hogy a labda még Pál Barnát is érintette, 1-3.

Alaposan belenyúlt csapatába a szünetben Erős Gábor, hármas cserével próbálta frissíteni a gárdát. Nem bizonyult rossz döntésnek, mivel a Vasas támadói sokkal többet tartózkodtak vendégeik 16-osa táján, néha percekre beszorítva őket. A 71. percben Pávkovics Bence szánta el magát lövésre, de Lehoczki Bendegúz robinzonáddal hárította a 19 méterről megküldött labdát. A 84. percben ismét Lehoczki lett a főszereplő, a rendkívül aktívan játszó Pethő Bence fejesét hárította szögletre. A slusszpoén pedig a 88. percben érkezett, méghozzá csákvári részről, Baracskai Roland „forintos” labdával ugratta ki Szalai Péter, aki a 16-oson belülre érve 11 méterről kilőtte a hosszú sarkot, 1-4.