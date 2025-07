Győztes csapaton ne változtass – újabb szerződéshosszabbításokat jelentett be a MÁV Előre

Kedden késő este a klub hivatalos Facebook-oldalán tájékoztatta szurkolóit a Loki, hogy további öt játékos hosszabbított szerződést a MÁV Előre Foxconn egyesületével. A fiatal játékosok közül Szávai Károly és a mindössze 17 éves Péter Arnold is a kék-fehér mezt fog viselni a következő idényben.

Karim Luna Slaibével a soraiban fog jövőre elszántan védekezni a MÁV Előre.

Fotó: Fehér Gábor

Slaibe is a MÁV Előre színeiben folytatja

A kulcsjátékosok közül hárman is igent mondtak a következő szezonban történő szereplésre. A nyáron a magyar válogatottban is pályára lépő Takács Milán is aláírt jövőre. Az argentin Karim Luna Slaibe is sorra üti majd a pontokat a MÁV Előre mezében. Az előző idény során kulcsszerepet vállalt a gárda magyar bajnoki címének megszerzésében, valamint a Magyar Kupa sikerében is. Utóbbiban megválasztották a torna legjobb játékosának. Rajtuk kívül a klub saját nevelésű, 22 éves második számú liberója, Szentesi Bálint is segíti a jövőben a Loki védekezését.