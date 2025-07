Ambrus Bence visszatér a MÁV Előre csapatába

A 24 esztendős Ambrus Bence pályafutását a dunaujvárosi DSE-ben kezdte meg, majd 2021-ben igazolt a MÁV Előre , amelyet 2024-ig erősített. Az előző idény során megfordult a német WWK Volleys Herrsching, majd az osztrák UVC Holding Grazban is. Innen igazolt vissza a 2025-2026-os idényre Székesfehérvárra. „Ismerős a légkör és a csapat is, hiszen három szezonon át voltam itt játékos. A szurkolók is ismerhetnek, és én is várom, hogy újra fehérvári színekben léphessek pályára. Nagy célunk van: együtt küzdeni a bajnoki cím megvédéséért” – nyilatkozta visszatérése kapcsán a center a mavelore.hu-nak.

Fotó: MÁV Előre Foxconn, archív

Varga Péter a Kecskeméti RC csapatából érkezik az együttesbe. A feladó átló először vált klubot, utánpótlás korától kezdve csak a "hírös" város röplabda csapatát erősítette. A játékos már nagyon várja a közös munkát, és bízik benne, hogy mihamarabb megtalálja a helyét új egyesületében.

Kecskeméti Bálint, a MÁV Előre új szélső ütője az ausztriai VCA Amstetten NÖ gárdájából tér vissza hazánkba. Korábban ő is a Kecskeméte szolgáltam 2022 és 2024 között. Majd tavaly az osztrák ligában játszott. Elmondása szerint azért igazolt Székesfehérvárra, mert több játékossal is baráti viszonyt ápol, és sok pozitív dolgot hallott az itt folyó szakmai munkáról.