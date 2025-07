Ismét indul a MÁV Előre a rangos nemzetközi sorozatban

A MÁV Előre Foxconn legutóbbi szereplése során öt győzelemmel és négy vereséggel az ötödik helyen zárta az alapszakaszt, így végül nem jutott be a Közép-európai Liga négyes döntőjébe. Az idei kiírás során szeptember 30. és október 2. között Budvában a szlovén OK Maribor mellett két montenegrói csapat, a Buducsnoszt Podgorica mellett az OK Budva vár majd Pesti Marcellékre.

Két év után ismét indul a férfi röplabda Közép-európai Ligában a MÁV Előre.

Fotó: Fehér Gábor

Januárban zárja az alapszakaszt a MÁV Előre

December 16–18. között az ausztriai Bleiburgban az osztrák SK Zadruga Aich/Dob mellett ismét megmérkőzik az OK Budvával, majd január 13–15. között Zágrábban zárja az alapszakaszt a Loki a MOK Mursa Osijek és a HAOK Mladost Zagreb elleni találkozókkal.