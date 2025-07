Markgráf Ákos elárulta miben fejlődött a legtöbbet – videóval

Nincs egyszerű helyzetben a felcsúti együttes, amely 3-2-re kikapott idegenben, azonban hazai pályán még kiharcolhatja a továbbjutást. Ebben nagy segítségére lehet a csapatnak a fiatal hátvéd, Markgráf Ákos is, aki most lapunknak elárulta, mi lehet a siker titka, de arról is beszélt, miben fejlődött a legtöbbet az elmúlt évhez képest, és mennyiben formálta őt Nagy Zsolt és Szolnoki Roland személyisége.

A teljes interjút az alábbi videóban láthatják.