Kiütéssel jutott a világbajnokság döntőjébe a magyar női vízilabda-válogatott

A szingapúri vizes világbajnokság második elődöntőjének találkozó első támadását a mieink vezették, ám a centerjáték után nem született gól. Labdaszerzés után viszont megszerezték a vezetést a spanyolok Nona Perez révén,0-1. Egy kiállítás után Leimeter Dóra révén kiegyenlítettünk, majd a kivédekezett emberhátrány után, Tiba Panna egy elemi erejű lövéssel megszerezte a vezetést a magyar női vízilabda-válogatott,2-1. A kapuban Neszmély Boglárka óriási formában védett, amelynek köszönhetően kellő magabiztosságot mutatott a nemzeti együttesünk, a nagy tét ellenére is. Szinte hiba nélkül játszottunk, a spanyolok pedig hiába kértek időt, teljesen szétestek az első negyedben. Faragó góljával már négy góllal vezetek a mieink az első negyed végére, a játékrész végén még Elena Ruiz talált be, 6-2.

A spanyolokat kiütve jutott világbajnoki döntőbe a magyar női vízilabda-válogatott.

Fotó: Istvan Derencsenyi/World Aquatics

A második negyedben egy gyors spanyol gól után emberelőnyből volt eredményes nemzeti együttesünk, majd Keszthelyi Rita hatalmas erővel lőtte ki a bal felső sarkot,8-3. A magyar gólzápor nem csendesült ezután sem Rybanska Natasa a támadóidő lejárta előtt szinte a félpályáról lőtt gólt úgy, hogy négyen is próbálták blokkolni a lövését. Ettől a spanyolok teljesen összezuhantak, a kispadon mindenki letaglózva nézett maga elé. Neszmély védési statisztikájával talán egy jégkorong kapus is elégedett lett volna, szinte az összes lövést hárította a két negyed során. két gyors gól után a játékrész végén ismét Ruiz talált be, majd egy gyors akciógóllal zártuk le a negyedet, így álomszerű eredménnyel 11-4-el mehetettek szünetre Garda Krisztináék.

A második félidőben is hengerelt a magyar női vízilabda-válogatott

A harmadik negyed kezdetén sem változott a játék képe. Jól példázza ezt a 12. magyar gól, egy elhibázott spanyol lövés után Neszmély kiugratta Vályi Vandát, aki szólóban vihette a spanyolok kapusára a labdát, ezzel ő is betalált, 12-4. Bea Ortiz egy szemfüles góllal szépíteni tudott, amire Keszthelyi válaszolni tudott, 13-5. A negyed végén Vályi Vanda bemutatta, hogy ötméteresből is tud gólt szerezni, 14-5. Az utolsó másodpercekben szinte menetrend szerűen érkezett a spanyol gól, így tetemes előnnyel várhatta az utolsó játékrészt Cseh Sándor nemzeti együttese, 14-6.