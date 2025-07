Mihók Attila: Nagyon sikeres világbajnokságot zárt a női válogatott

– Nagyon szomorú lennék, ha ne mondhatnánk egy világbajnoki ezüst után, hogy sikeres. Gyakorlatilag két aranyérmünk van, ezzel együtt most négy ezüst és egy bronz. Ennél a második helynél alapvetően eddig kétszer sikerült jobb eredményt elérnünk.

Ez egy nagyon-nagyon sikeres vb-nek mondható. Ennél rosszabb sohase legyen

– vélekedett Mihók Attila.

Az olimpia messze van még, jól teljesítettek a dunaújvárosiak

A szakember úgy érzi, még messze van a 2028-as Los Angeles-i olimpia, azonban voltak már olyan csapatok, amelyikek egy az egyben már az ötkarikás játékok jegyében érkeztek, és olyan fiatalítást szközöltek, ami egyértelműen ennek a ciklus végét célozza meg. Mint mondta, ilyenek voltak a spanyolok és az amerikaiak, de a görögöket is ide sorolhatjuk, mert ők is meghatározó teljesítményt nyújtó fiatalokat vetettek be.

Majd két év múlva, a budapesti vb után beszélgessünk az olimpiáról, az még messze van

– fogalmazott Mihók Attila.

A válogatottban Garda Krisztina és Sümegi Nóra is ott volt, akik mindketten a Dunaújvárosi FVE játékosai.

– Hatalmas dolog, hogy egyáltalán ott tudnak lenni a keretben, főleg Sümegi Nóri az, aki meglepetés. Ő egy tényleg fiatal játékosként került oda és nagyon jó teljesítményt nyújtottak mindketten egészen a döntőig. Talán a mai mérkőzésen halványabbak voltak, de ez a csapat teljesítményével összhangban történt így – zárta gondolatait a szakember.

Női vízilabda, világbajnokság, döntő

Görögország–Magyarország 12-9 (3-1, 5-3, 2-2, 2-3)

Magyarország: Neszmély – Vályi V. 1, Keszthelyi 1, Sümegi, Varró, Faragó, Leimeter 1. Csere: Garda, Dömsödi, Rybanska 1, Szilágyi 1, Tiba 2, Hajdú 2.