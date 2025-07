Nagy falat volt Görögország, vb-ezüstérmesek a mieink

A magyar női vízilabda válogatott fantasztikus teljesítményt produkált a női vízilabda világbajnokságon, hiszen döntőbe jutott. Az elődöntőben az olimpiai bajnok spanyolokat verték tönkre Garda Krisztináék, a fináléban pedig az a Görögország volt az ellenfelük, amelyet az első csoportmérkőzésükön már egyszer legyőztek.

A magyar női vízilabda válogatott három góllal kikapott a görögöktől

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

„Olimpiai ciklus elején járunk. Ahogy szoktam mondani, ha jó, ha rossz történik velünk, mindenből építkeznünk kell a közeljövőben. Attól függetlenül, hogy miként alakul a döntő, nagyon sok munka vár még ránk. Elsősorban a játékosok fizikai állapotával és a koncentráció fenntartásával foglalkoztunk. A videózás már azt a célt szolgálja, hogy felkészüljünk a görögök játékára, a meccsnapon pedig mindent úgy csinálunk, ahogy eddig. Előre úgysem tudjuk kitalálni, hogy változtat-e valamin az ellenfél, de azon dolgozunk, hogy ha variál is, képesek legyünk reagálni rá” – nyilatkozta a mindent eldöntő találkozó előtt Cseh Sándor szövetségi kapitány.

A ráúszásnál egyszerre értek labdához a játékosok, a bedobást pedig sikerült elhozni a mieinknek, azonban a második percben a görögök szereztek vezetést, Triha váltotta biztos kézzel gólra az első ötméterest, 0-1. A folytatásban mindkét oldalon sok volt a hiba, a negyedik percben a dunaújvárosi Sümegi Nóra lövését pedig hárította a görög kapus, de nálunk is jól működött a védekezés. Az ötödik percben a támadás is összejött, Rybanska Natasa egyenlített, ejtéssel szerzett gólt, 1-1. Itt nem állt le a gólgyár, azonban nem a mieink, hanem az ellenfél volt ismét eredményes, Rybanska kiállítása után Xenaki húzta be közelről a labdát Neszmély kapujába, majd Plevritu értékesített egy ötméterest, 1-3.

A második negyedben sem úgy alakult Cseh Sándor lányainak játéka, ahogy azt szerették volna, hiszen Triha háromgólosra növelte a görögök előnyét a játékrész negyedik percében. Időt is kért a mieink szövetségi kapitánya, azonban ez nem hozott változást, egy újabb góllal már négy volt a különbség, 1-5. Két perccel a félidő vége előtt Vályi Vanda gyedül megúszott és könnyű gólt szerzett, de nem kellett sokat várni, hogy Xenaki villámgyorsan kihasználja az emberelőnyüket, 2-6. A pihenőig jött még két találat itt is és ott is, így négygólos görög előnynél vonulhattak szünetre a felek, 4-8.